Видео ⟩ "Странно, что все так случилось". В Калнциемсе в автомобиле найден сгоревший мужчина

В воскресенье трагическая находка потрясла жителей Калнциемса. Государственная пожарно-спасательная служба утром поспешила на вызов, где горел гараж. Прибывшим по адресу открылась совсем другая картина, чем ожидалось. В салоне горящего автомобиля был обнаружен труп мужчины.

Передача сообщает, что мужчина увлекался ремонтом легковых автомобилей. Местные жители подчеркивают, что загорелся его личный автомобиль, потому что машины клиентов он не стал бы использовать в качестве укрытия. Пока неизвестно, кому принадлежал автомобиль.

Житель Калнциемса рассказывает: "Вчера было слышно, что сюда едут скорая помощь и пожарные. Мы думали: куда? Оказалось, это здесь. Вероятно, такое несчастье случается впервые. С ним никогда не было проблем. Он сгорел из-за автомобильных газов. Возможно, они поднимались из работающего автомобиля, возможно, из вставленного обогревателя. Это все, что я могу вам сказать. Я не знаю, кто вызвал неотложную медицинскую помощь, там живут его жена и дети. Может быть, жена или кто-нибудь из работников. Скорее всего, жена, потому что он долго не возвращался домой".

Информация, имеющаяся в распоряжении Государственной полиции, свидетельствует о том, что мужчина хотел согреться в машине, но из-за электроповреждений автомобиля погиб. В настоящее время ничто не свидетельствует о преступном деянии, но для точного выяснения обстоятельств, как принято в таких случаях, начат уголовный процесс.

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