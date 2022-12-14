ВИДЕО ⟩ Боксёрша пришла на взвешивание полуголой, а потом победила нокаутом

В минувшие выходные Бриджес впервые защищала титул чемпионки мира по версии IBF в поединке против австралийки Шеннон О'Коннелл. Бриджес, которую многие называют секс-символом мирового бокса, одержала досрочную победу в восьмом раунде.

36-летняя Бриджес отличилась уже на церемонии взвешивания перед боем, когда явилась в очень откровенном нижнем белье. Так австралийка не только радует фанатов, но и подстёгивает соперниц, а заодно продвигает карьеру.

На животе боксёрши можно рассмотреть рекламу её аккаунта на OnlyFans, где за 12 долларов в месяц любой желающий может изучать её откровенные фотографии и видео.

Эбани Бриджес профессионально занимается боксом больше трёх лет, но её биография очень насыщенна. В подростковом возрасте она увлекалась карате (получила чёрный пояс), кикбоксингом и тайским боксом, а также около десяти лет занималась бодибилдингом.

Затем австралийка получила степень бакалавра математики и степень магистра педагогики. Она даже какое-то время совмещала занятия боксом с преподаванием и репетиторством, но в 2019 году сосредоточилась на профессиональной карьере.

Бриджес можно было бы критиковать за попытку всеми силами привлечь к себе внимание, если бы не её выступления. Девушка не оставила шансов Шеннон О'Коннелл, нокаутировав ту в восьмом раунде.

"Должна сказать, она выглядела неплохо для дрянной стриптизёрши. Она пришла сюда, была голодна и свирепа. Но я была лучше, поэтому я чемпионка", - заявила после боя Эбани.

Видео: Самые яркие моменты поединка О'Коннелл - Бриджес

Для О'Коннелл это поражение стало шестым в 29 поединках, а в активе Бриджес теперь девять побед (три нокаутом) и одно поражение.

У Бриджес огромная фан-база, и она быстро стала самой популярной девушкой в мировом боксе. Теперь все с нетерпением ждут нового боя австралийки и очередного взвешивания. Интересно, что она выкинет в следующий раз.