Будь осторожен! На всей территории страны обледенели дороги

Среди главных государственных автомобильных дорог затруднено движение по всей длине Таллинского шоссе (А1), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Вангажи и от Лигатне до Виреши, на участке Валмиерского шоссе (А3) от моста Браслас до Валки, по всей длине Рижской окружной дороги (Балтэзерс - Саулкалне) (А4) и (Саласпилс - Бабите) (А5), по всей длине Даугавпилсского шоссе (А6) и на участке Баусского шоссе (А7) от Риги до Димзукална.

Также затруднены условия движения по всей длине Елгавского шоссе (А8), на участках Лиепайского шоссе (А9) от Каги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, на участках Вентспилсского шоссе (А10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, по всей длине автомобильной дороги от Лиепаи до границы с Литвой (А11), по всей длине Резекненского шоссе (А12), по всей длине шоссе Гребнева - Медуми (А13), а также по всей длине Даугавпилсского шоссе (А14) и по всей длине Резекненского окружного пути (A15).