Новая неделя началась огромным количеством политических и экономических новостей. А вот в мире пока затишье - может, ждут полуфиналов чемпионата мира по футболу? Об этих и других новостях за понедельник, 13 декабря, можно прочитать в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 13 декабря ⟩ Повышение минимальной зарплаты, раскол в Рижской думе, экономические прогнозы
Новости Латвии:
Правительство сегодня утвердило поправки к Закону о труде, которые с 1 января следующего года предусматривают повышение минимальной заработной платы с 500 до 620 евро.
Фракция Рижской думы "Для развития Латвии" объявила, что в дальнейшем не будет поддерживать мэра Риги Мартиньша Стакиса, сообщил руководитель фракции Виестурс Зепс.
Следственные действия в Baltic International Bank проходили в рамках уголовного процесса о возможной легализации средств, нажитых преступным путем, в особо крупном размере, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
В соответствии с анализом системных операторов стран Северной Европы и Балтии ближайшие дни в электроэнергетической системе региона будут напряженными, что, вероятно, означает высокие цены на электроэнергию. Вместе с тем необходимости в ограничении потребления у системных менеджеров возникнуть не должно.
Согласно оценке операторов системы передачи стран Балтии, в регионе Балтии и Скандинавии 14, 15 и 16 декабря запасы производственных мощностей будут очень малыми. Это может вызвать рост цен на электроэнергию на бирже. Ограничения в электроснабжении маловероятны, однако их вероятность полностью нельзя исключить, если в энергосистеме произойдут незапланированные инциденты - отказ электростанций или промежуточных соединений.
Прогнозируется, что во вторник к вечеру электроэнергия значительно подорожает. По данным биржи Nord Pool, с 18-19 часов цена одного киловатт-часа составит 66,5 цента.
Жительница Болдераи недавно вернулась домой из больницы. Она попала туда после вроде бы "обычного вируса", за которым на самом деле скрывалась смертоносная бактерия, сообщает передача Bez Tabu.
В ночь на вторник двое молодых людей вломились и обворовали магазин Rimi Mini на улице Чака в Риге, сообщает агентство LETA.
В Калнциемсе на улице Елгавас в какой-то машине найден труп мужчины, сообщает передача Degpunktā.
В воскресенье, 11 декабря, на железнодорожных путях в Риге на улице Крустабазницас погибла молодая женщина - скорее всего, трагедия произошла именно из-за музыки в наушниках, сообщает Государственная полиция.
В понедельник и вторник водители могут использовать "снежные билеты", или перемещаться на общественном транспорте в Риге бесплатно. Впрочем, те, кто в понедельник решил добраться из Милгрависа в Ильгюциемс на трамвае, определенно пережили разочарование - целых два часа движение общественного транспорта было ограничено, так как трамвайные рельсы заблокировала фура, сообщает передача Degpunktā.
Рижанин Угис на пешеходный переход на улице А. Сахарова в Риге каждый раз возвращается с тяжелым сердцем. Именно здесь в январе прошлого года по вине пьяного водителя погибла его дочь, а бабушка и мама девочки получили тяжелые травмы, сообщает передача Bez Tabu.
В понедельник утром, 5 декабря, во время эфира Rīta panorāma журналистка Карина Рубене упала в обморок. Она прокомментировала свое состояние здоровья изданию Privātā Dzīve.
Во второй половине этой недели в Латвии станет суше и холоднее, а на следующей неделе временами ожидаются снег, метель и дождь, температура воздуха местами поднимется выше нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь.
В Министерстве обороны Беларуси заявили о внезапной проверке боевой готовности. Она начата по поручению Александра Лукашенко, сообщает Zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ещё один журналист скончался во время чемпионата мира по футболу, со ссылкой на The Gulf Times сообщает испанское спортивное издание Marca.
Самое большое спортивное издание Хорватии Sportske Novosti опубликовало материал, в котором утверждается, что сборная Аргентины по футболу готовит "грязный план" на полуфинальный матч ЧМ-2022 против команды Хорватии.
Интересное чтиво:
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