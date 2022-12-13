Главное за 13 декабря ⟩ Повышение минимальной зарплаты, раскол в Рижской думе, экономические прогнозы

В понедельник утром, 5 декабря, во время эфира Rīta panorāma журналистка Карина Рубене упала в обморок. Она прокомментировала свое состояние здоровья изданию Privātā Dzīve.

Во второй половине этой недели в Латвии станет суше и холоднее, а на следующей неделе временами ожидаются снег, метель и дождь, температура воздуха местами поднимется выше нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

За рубежом:

Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь.

В Министерстве обороны Беларуси заявили о внезапной проверке боевой готовности. Она начата по поручению Александра Лукашенко, сообщает Zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ещё один журналист скончался во время чемпионата мира по футболу, со ссылкой на The Gulf Times сообщает испанское спортивное издание Marca.

Самое большое спортивное издание Хорватии Sportske Novosti опубликовало материал, в котором утверждается, что сборная Аргентины по футболу готовит "грязный план" на полуфинальный матч ЧМ-2022 против команды Хорватии.

Интересное чтиво:

Датский Saxo Bank опубликовал свои "шокирующие прогнозы" на 2023 год, заявив, что мировая экономика сосредоточится на военных расходах. В результате стоимость золота может достичь 3000 долларов за унцию, Британия откажется от Brexit, а одна страна введет полный запрет на мясо.