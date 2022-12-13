Фото и видео ⟩ Последнее заседание действующего Кабинета министров

После утверждения нового правительства должность потеряет 10 из 13 министров. Впрочем, один из них - Витенбергс - просто сменит министерское кресло.

"Это чувство хорошо проделанной работы", - признают опрошенные министры, которые не продолжат работать в новом правительстве. Многие министры признают, что перед поисками новой работы, они планируют отдыхать.

В то же время пока еще министр благосостояния Гатис Эглитис уже нашел новое место работы, которое еще не раскрывает.

Первый Кабмин Кариньша поставило рекорд по длине работы правительства в истории демократической Латвии.

Проведя последний рабочий день в этом составе, министры и премьер-министр совместно украсили рождественскую елку и насладились представлением группы Tautumeitas.

Уже сообщалось, что правительство сегодня поддержало поправки к Закону о труде, которые увеличат минимальную зарплату от 500 до 620 евро с 1 января следующего года.

Поправки также определяют увеличение минимальной зарплаты до 700 евро с 1 января 2024 года.

Министр благосостояния Гатис Эглитис сказал, что зарплата должна быть уважительной, чтобы уменьшить риск бедности. В его оценке, новому правительству также необходимо поднять необлагаемый налогом минимум в таком размере, чтобы повысить конкурентоспособность относительно зарплата Литвы и Эстонии.