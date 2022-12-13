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Фото и видео ⟩ Последнее заседание действующего Кабинета министров

rus.tvnet.lv
Последнее заседание действующего Кабинета министров
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Последнее заседание первого правительства Кришьяниса Кариньша.
Последнее заседание первого правительства Кришьяниса Кариньша. Фото: Krišjānis Kariņš/Twitter

В среду, 14 декабря, в Сейме ожидается голосование за доверие к новому правительству, а прежнее правительство сегодня провело последнее заседание, сообщают TV3 Ziņas.

После утверждения нового правительства должность потеряет 10 из 13 министров. Впрочем, один из них - Витенбергс - просто сменит министерское кресло.

"Это чувство хорошо проделанной работы", - признают опрошенные министры, которые не продолжат работать в новом правительстве. Многие министры признают, что перед поисками новой работы, они планируют отдыхать.

В то же время пока еще министр благосостояния Гатис Эглитис уже нашел новое место работы, которое еще не раскрывает.

Первый Кабмин Кариньша поставило рекорд по длине работы правительства в истории демократической Латвии.

Проведя последний рабочий день в этом составе, министры и премьер-министр совместно украсили рождественскую елку и насладились представлением группы Tautumeitas.

Уже сообщалось, что правительство сегодня поддержало поправки к Закону о труде, которые увеличат минимальную зарплату от 500 до 620 евро с 1 января следующего года.

Поправки также определяют увеличение минимальной зарплаты до 700 евро с 1 января 2024 года.

Министр благосостояния Гатис Эглитис сказал, что зарплата должна быть уважительной, чтобы уменьшить риск бедности. В его оценке, новому правительству также необходимо поднять необлагаемый налогом минимум в таком размере, чтобы повысить конкурентоспособность относительно зарплата Литвы и Эстонии.

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