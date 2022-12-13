В среду, 14 декабря, в Сейме ожидается голосование за доверие к новому правительству, а прежнее правительство сегодня провело последнее заседание, сообщают TV3 Ziņas.
Фото и видео ⟩ Последнее заседание действующего Кабинета министров
После утверждения нового правительства должность потеряет 10 из 13 министров. Впрочем, один из них - Витенбергс - просто сменит министерское кресло.
"Это чувство хорошо проделанной работы", - признают опрошенные министры, которые не продолжат работать в новом правительстве. Многие министры признают, что перед поисками новой работы, они планируют отдыхать.
В то же время пока еще министр благосостояния Гатис Эглитис уже нашел новое место работы, которое еще не раскрывает.
Первый Кабмин Кариньша поставило рекорд по длине работы правительства в истории демократической Латвии.
Проведя последний рабочий день в этом составе, министры и премьер-министр совместно украсили рождественскую елку и насладились представлением группы Tautumeitas.
Уже сообщалось, что правительство сегодня поддержало поправки к Закону о труде, которые увеличат минимальную зарплату от 500 до 620 евро с 1 января следующего года.
Поправки также определяют увеличение минимальной зарплаты до 700 евро с 1 января 2024 года.
Министр благосостояния Гатис Эглитис сказал, что зарплата должна быть уважительной, чтобы уменьшить риск бедности. В его оценке, новому правительству также необходимо поднять необлагаемый налогом минимум в таком размере, чтобы повысить конкурентоспособность относительно зарплата Литвы и Эстонии.
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