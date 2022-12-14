СМИ: США готовятся передать Украине системы ПВО "Пэтриот"

"Наша просьба проста: предоставьте "Пэтриоты" как можно быстрее, потому что эта система нужна Украине для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное оружие", - сказал тогда Кулеба. Также он заявил, что Украине нужны новые танки западного образца.

Система "Пэтриот" Фото: Reuters

Однако тогда на саммите альянса окончательного решения о передаче Украине систем "Пэтриот" принято не было.

Более того, власти Польши прямо заявили, что готовы предоставить переданный ей из Германии ЗРК для защиты украинского неба. Однако Берлин не дал на это согласия.

После инцидента в польской деревне Пшеводув, когда на польскую территорию залетела как минимум одна ракета, в правительстве Германии заявили, что готовы предоставить Польше как члену НАТО помощь в виде истребителей и систем "Пэтриот". При этом в Варшаве предложили передать эти системы соседней Украине, но в Германии отказали, заявив, что системы, которые она отправляет в Польшу, предназначены для использования только на территории НАТО.

До начала российского вторжения основная противовоздушная помощь США заключалась в снабжении переносных зенитно-ракетных комплексов, а не крупных и мощных систем ПВО и ПРО.

Перелом произошел только в октябре нынешнего года, когда ВСУ получили новейшую немецкую систему IRIS-T. Спустя еще несколько недель Украине передали несколько американо-норвежских комплексов NASAMS.