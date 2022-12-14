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Выявлено 503 новых случая Covid-19

В больницах - 478 пациентов
rus.tvnet.lv
Выявлено 503 новых случая Covid-19
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки выявлено 503 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За день было проведено 2495 тестов на Covid-19, 20,2% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 295,4 до 290,9 случая на 100 000 человек. 

С начала пандемии в Латвии скончались 6113 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 969 495 случаев заражения.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 448 до 478 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 77 пациентов с Covid-19, выписаны 39 человек.

У 134 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 130 человек среднетяжелое течение заболевания, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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