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Видео ⟩ Мужчина разбил стекла в машине, пока пытался разморозить их

rus.tvnet.lv
Мужчина разбил стекла в машине, пока пытался разморозить их
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Мужчина пытается разморозить стекло
Мужчина пытается разморозить стекло Фото: Ekrānuzņēmums no video

В TikTok стал популярным ролик, на котором видно, как мужчина пытается разморозить замерзшее окно автомобиля. К сожалению, это закончилось неудачей.

Как видно на видео, мужчина решил попробовать разморозить замерзшее окно горячей водой из чайника. Он наливает его на стекло, пока, к его удивлению, оно не лопается.

Видео имеет более 40 тысяч комментариев и понравилось почти 4 миллионам пользователей TikTok.

Несколько пользователей отметили в своих комментариях, что лопнуло не только оконное стекло, но и сломалась дверная ручка.

Другие шутили, что мужчина, должно быть, провалил физику в школе.

Один из пользователей рассказал, что он размораживает окна своего автомобиля аналогичным образом, но с помощью чуть теплой воды, что не вызывает проблем.

@gollandec3

pouring hot water on the car window

♬ Funny Laugh no no no - Sound Effect

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