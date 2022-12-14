Видео ⟩ Мужчина разбил стекла в машине, пока пытался разморозить их

Как видно на видео, мужчина решил попробовать разморозить замерзшее окно горячей водой из чайника. Он наливает его на стекло, пока, к его удивлению, оно не лопается.

Видео имеет более 40 тысяч комментариев и понравилось почти 4 миллионам пользователей TikTok.

Несколько пользователей отметили в своих комментариях, что лопнуло не только оконное стекло, но и сломалась дверная ручка.

Другие шутили, что мужчина, должно быть, провалил физику в школе.

Один из пользователей рассказал, что он размораживает окна своего автомобиля аналогичным образом, но с помощью чуть теплой воды, что не вызывает проблем.