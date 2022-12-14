Прямая трансляция ⟩ Сейм принимает решение об утверждении нового правительства

Перед голосованием в Сейме в 9:00 состоялось подписание договора о сотрудничестве коалиции и договора о фискальной дисциплине.

Представители формирующих коалицию "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения подписали договор о сотрудничестве коалиции.

Также представители партий подписали декларацию о задачах нового Кабинета министров во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и договор о фискальной дисциплине.

В декларации подчеркивается, что целью нового правительства является преобразование экономики для повышения уровня жизни в Латвии и реализация политики, обеспечивающей безопасность и благополучие жителей страны.

Для достижения этих целей правительству предстоит выполнить задачи в пяти взаимосвязанных областях - безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность и качество жизни.

В декларации отмечается, что люди являются главной ценностью Латвии, поэтому всем "нужно мобилизоваться для достижения такого роста народного хозяйства, который улучшит жизнь нынешнего и будущих поколений".

В договоре о фискальной дисциплине партнеры по коалиции обязуются уменьшить структурный дефицит госбюджета в 2025 году до 0,5% от валового внутреннего продукта.