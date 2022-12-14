Сейм в среду, 14 декабря, примет решение о выражении доверия новому правительству, сформированному Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").
Прямая трансляция ⟩ Сейм принимает решение об утверждении нового правительства
Прямая трансляция: Сейм голосует об утверждении нового правительства
Внеочередное заседание Сейма, на котором состоится голосование об утверждении правительства, началось в 10:30.
Через 30 минут после окончания внеочередного заседания в Гостевом зале Сейма пройдет пресс-конференция премьер-министра.
В случае утверждения это будет второе правительство, возглавляемое Кариньшем.
"Новое Единство" в новом правительстве будут представлять Арвил Ашераденс в должности министра финансов, Эдгар Ринкевич в должности министра иностранных дел, Инесе Либиня-Эгнере в должности министра юстиции, Анда Чакша в должности министра образования и науки, Раймонд Чударс в должности министра климата и энергетики и Эвика Силиня в должности министра благосостояния.
Национальное объединение выдвинуло Илзе Индриксоне на пост министра экономики, Инару Мурниеце на пост министра обороны, Науриса Пунтулиса на пост министра культуры и Яниса Витенбергса на пост министра сообщения.
ОС выдвинул на должность министра здравоохранения Лигу Меньгелсоне, на должность министра земледелия - Дидзиса Шмитса, на должность министра внутренних дел - Мариса Кучинскиса, на должность министра охраны среды и регионального развития - Мариса Спринджукса.
Перед голосованием в Сейме в 9:00 состоялось подписание договора о сотрудничестве коалиции и договора о фискальной дисциплине.
Представители формирующих коалицию "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения подписали договор о сотрудничестве коалиции.
Также представители партий подписали декларацию о задачах нового Кабинета министров во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") и договор о фискальной дисциплине.
В декларации подчеркивается, что целью нового правительства является преобразование экономики для повышения уровня жизни в Латвии и реализация политики, обеспечивающей безопасность и благополучие жителей страны.
Для достижения этих целей правительству предстоит выполнить задачи в пяти взаимосвязанных областях - безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность и качество жизни.
В декларации отмечается, что люди являются главной ценностью Латвии, поэтому всем "нужно мобилизоваться для достижения такого роста народного хозяйства, который улучшит жизнь нынешнего и будущих поколений".
В договоре о фискальной дисциплине партнеры по коалиции обязуются уменьшить структурный дефицит госбюджета в 2025 году до 0,5% от валового внутреннего продукта.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!