В Сейме состоится голосование об утверждении нового правительства

Как сообщили в пресс-службе парламента, перед этим в 9:00 состоится подписание договора о сотрудничестве коалиции и договора о фискальной дисциплине.

Документы подпишут представители формирующих коалицию партий - "Нового Единства", "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения.

Внеочередное заседание Сейма, на котором состоится голосование об утверждении правительства, начнется в 10:30.

Через 30 минут после окончания внеочередного заседания в Гостевом зале Сейма состоится пресс-конференция премьер-министра.

В случае утверждения это будет второе правительство, возглавляемое Кариньшем.

"Новое Единство" в новом правительстве будут представлять Арвил Ашераденс на должности министра финансов, Эдгар Ринкевич на должности министра иностранных дел, Инесе Либиня-Эгнере на должности министра юстиции, Анда Чакша на должности министра образования и науки, Раймонд Чударс на должности министра климата и энергетики и Эвика Силиня на должности министра благосостояния.

Национальное объединение выдвинуло Илзе Индриксоне на пост министра экономики, Инару Мурниеце на пост министра обороны, Науриса Пунтулиса на пост министра культуры и Яниса Витенбергса на пост министра сообщения.

ОС выдвинул на должность министра здравоохранения Лигу Меньгелсоне, на должность министра земледелия - Дидзиса Шмитса, на должность министра внутренних дел - Мариса Кучинскиса, на должность министра охраны среды и регионального развития - Мариса Спринджукса.