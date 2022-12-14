Эксперт: Россия довольно глупо воюет

"Это доказывает, что войска не способны маневрировать, но сохраняют высокий темп наступления", - сказал Слайдиньш.

Майор также заявил, что российские вооруженные силы сосредоточили под Бахмутом весьма значительные силы, но "это не первоклассные войска". По его словам, на участке Бахмутского фронта российские вооруженные силы продвигаются на 60 метров в сутки.

С другой стороны, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии полковник в отставке Юрис Далбиньш заявил, что Украина подготовила свои войска лучше, чем российская сторона.

"У кого лучше оснащение, снабжение и возможность получить медицинское обеспечение, те подразделения способны выполнять боевые задачи на более высоком уровне, эффективнее и качественнее", - заявил он.

Говоря об участии Беларуси в войне, Далбиньш сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко на самом деле ничего не решает в том, что происходит в стране.

Согласно последнему публичному отчету британской военной разведки, Россия хочет любой ценой захватить город Бахмут, вкладывая в выполнение этой задачи несоразмерное количество сил и средств.