"Меня поражает, что Россия на самом деле ведет довольно глупую войну, она не пытается обходить города, а продолжает биться лбом в центр обороны Украины", - высказался офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.
Эксперт: Россия довольно глупо воюет
"Это доказывает, что войска не способны маневрировать, но сохраняют высокий темп наступления", - сказал Слайдиньш.
Майор также заявил, что российские вооруженные силы сосредоточили под Бахмутом весьма значительные силы, но "это не первоклассные войска". По его словам, на участке Бахмутского фронта российские вооруженные силы продвигаются на 60 метров в сутки.
С другой стороны, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии полковник в отставке Юрис Далбиньш заявил, что Украина подготовила свои войска лучше, чем российская сторона.
"У кого лучше оснащение, снабжение и возможность получить медицинское обеспечение, те подразделения способны выполнять боевые задачи на более высоком уровне, эффективнее и качественнее", - заявил он.
Говоря об участии Беларуси в войне, Далбиньш сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко на самом деле ничего не решает в том, что происходит в стране.
Согласно последнему публичному отчету британской военной разведки, Россия хочет любой ценой захватить город Бахмут, вкладывая в выполнение этой задачи несоразмерное количество сил и средств.
Значительная часть российских сухопутных войск и огневых средств по-прежнему сосредоточена вдоль 15-километровой линии фронта в районе города Бахмут в Донецкой области с целью захвата города.
Судя по всему, Россия планирует окружить город, постепенно продвигаясь к северу и югу от него. В последние дни российские войска немного продвинулись южнее и сейчас пытаются закрепиться на отдельных плацдармах.
В начале августа приоритетом русского командования стало наступление на Бахмут. Захват города не имел бы большого оперативного значения, но потенциально позволил бы России угрожать крупнейшим соседним городам - Краматорску и Славянску.
Наступление на Бахмут обходится России непропорционально дорого по сравнению с его потенциальными выгодами. Судя по всему, взятие города имеет в основном символическое политическое значение для российского руководства.
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