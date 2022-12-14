Во вторник утром, 13 декабря, в Риге произошла авария с участием автобуса Rīgas satiksme. Автомобиль Toyota врезался в автобус, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Риге автомобиль врезался в автобус Rīgas satiksme
В Риге автомобиль врезался в автобус Rīgas satiksme
В результате ДТП одна из полос на мосту через Карля Улманя гатве была перекрыта, что затруднило проезд других участников дорожного движения.
Автомобиль врезался в заднюю часть автобуса 10-го маршрута, следовавшего в Яунмарупе.
"По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля.
Так как пострадали и машина, и общественный транспорт, автобус не смог продолжить движение по маршруту. Через 23 минуты был отправлен резервный автобус 10-го маршрута", - пояснила представитель Rīgas satiksme.
Водители в результате столкновения не пострадали.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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