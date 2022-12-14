Видео ⟩ В Риге автомобиль врезался в автобус Rīgas satiksme

В результате ДТП одна из полос на мосту через Карля Улманя гатве была перекрыта, что затруднило проезд других участников дорожного движения.

Автомобиль врезался в заднюю часть автобуса 10-го маршрута, следовавшего в Яунмарупе.

"По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля.

Так как пострадали и машина, и общественный транспорт, автобус не смог продолжить движение по маршруту. Через 23 минуты был отправлен резервный автобус 10-го маршрута", - пояснила представитель Rīgas satiksme.

Водители в результате столкновения не пострадали.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)