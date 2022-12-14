ВИДЕО ⟩ Овечкин третьим в истории НХЛ забросил 800 шайб

Капитан "Вашингтона" сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с "Чикаго" - 7:3 (2:1, 2:1, 3:1). Также в составе "Вашингтона" отличились Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов. У "Чикаго" авторами заброшенных шайб стали Тайлер Джонсон, Джонатан Тэйвз и Макс Доми.

Таким образом, Овечкин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал третьим игроком в истории лиги, достигшим отметки в 800 голов (в 1305 играх за карьеру).

До Горди Хоу (801) в списке снайперов остался 1 гол, до Уэйна Гретцки - 94 (894).

Канадец Горди Хоу в 1980 году стал первым игроком, которому удалось преодолеть отметку в 800 шайб за карьеру. Спустя 14 лет к нему присоединился Уэйн Гретцки, который достиг этой отметки 20 марта 1994 года.

37-летний Овечкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провёл на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач. "Вашингтон" с 34 очками поднялся на девятое место в Восточной конференции.