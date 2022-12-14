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Mercedes рано утром врезался в дорожный знак и припаркованную машину

rus.tvnet.lv
Mercedes рано утром врезался в дорожный знак и припаркованную машину
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Авария на улице Риги
Авария на улице Риги Фото: Максим Корохон/Facebook

В воскресенье, 11 декабря, около 4:30 утра в Риге на улице Маскавас водитель Mercedes-Benz съехал с проезжей части и врезался в столб с проводами, сообщает Государственная полиция.

После этого машина задела дорожный знак и металлический контейнер, а также столкнулась с припаркованным автомобилем Toyota.

На месте аварии грузовик Scania наехал на оборванные провода.

В ДТП получили повреждения автомобили Mercedes-Benz и Toyota. Люди в аварии не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.

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