В воскресенье, 11 декабря, около 4:30 утра в Риге на улице Маскавас водитель Mercedes-Benz съехал с проезжей части и врезался в столб с проводами, сообщает Государственная полиция.
Mercedes рано утром врезался в дорожный знак и припаркованную машину
Mercedes рано утром врезался в дорожный знак и припаркованную машину
После этого машина задела дорожный знак и металлический контейнер, а также столкнулась с припаркованным автомобилем Toyota.
На месте аварии грузовик Scania наехал на оборванные провода.
В ДТП получили повреждения автомобили Mercedes-Benz и Toyota. Люди в аварии не пострадали.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.
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