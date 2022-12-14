ВИДЕО ⟩ Российская порноактриса побывала в Катаре и сделала выбор между Роналду и Месси

Порноактриса Юлия Романова, более известная как Ева Эльфи (Eva Elfie), была одета в футболку сборной Аргентины. Девушка призналась, что ей подарили билеты на матч.

"Почему Аргентина? Я на самом деле собиралась болеть за Бразилию, но они вылетели. У меня просто был билет на 13-е число. Мне кажется, у Аргентины большие шансы на победу", - сказала девушка.

25-летняя Романова также призналась, кому больше симпатизирует в паре между форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

"Кто круче - Месси или Роналду? Мне больше нравится Месси. Роналду немного пафосный, а Месси не такой - он добряк", - цитирует Романову "Чемпионат".

Напомним, сборная Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Хорватию (3:0). Во втором полуфинале сыграют команды Франции и Марокко. Их очное противостояние состоится сегодня, 14 декабря.