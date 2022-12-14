И рабочие пространства достойны красивых украшений в честь новогодних праздников, чтобы тем самым порадовать сотрудников, партнёров и клиентов. Помимо поднятия настроения самих сотрудников, продуманные новогодние украшения могут помочь привлечь клиентов.
Фото ⟩ 3 идеи, как украсить рабочее помещение в зимние праздники
Дизайнеры интерьера IKEA украсили к новогодним праздникам 3 разных бизнес-пространства и делятся советами, как привнести зимний праздник и в рабочую атмосферу.
Фойе регистратуры
Приемная в фойе - первое, что характеризует компанию, встречает работников, клиентов и потенциальных партнеров. Однако надо признать, что очень часто такому пространству недостает индивидуального подхода и уюта. Часто это из-за специфики: обслуживая большое количество клиентов, пространство должно быть универсальным и простым в использовании. Но в период зимних праздников и эти пространства можно превратить в сказку на радость работникам и посетителям.
Украшая фойе регистратуры, важно учитывать количество работников и посетителей и обустраивать новогоднее убранство так, чтобы это не мешало полноценной работе.
"Проще всего в этом случае украсить окна с помощью гирлянд, что особенно приятно в самое тёмное время года. Можно создать новогоднее настроение с помощью LED свечей, небольших новогодних елок и других предметов интерьера, расположив их на подоконнике и подвесив на окно. Для основного украшения можно выделить один уголок в помещении, если позволяет место расположить там не одну новогоднюю елку, а несколько, чтобы создать сказку с гномами. Ковер добавит уюта, а скамья или кресло станет отличным местом для небольших фотосессий для посетителей", - советует дизайнер интерьера IKEA Линда Рыбака-Орлова.
Галерея: Фойе регистратуры
Праздничная атмосфера в кафе
Дизайнеры интерьера отмечают, что обычно к новогодним праздникам кафе и магазины украшают окна так, чтобы это было заметно снаружи, забывая об украшении самого помещения. Однако важно создавать праздничную атмосферу как снаружи, так и внутри.
"Первое и простое решение - гирлянды, которые всегда создают праздник как внутри, так и снаружи. Не беспокойтесь о затратах на электричество - при использовании LED гирлянд и других праздничных огоньков с LED лампочками трата на электричество будет невысокой. Например, звезда STRÅLA очень энергоэффективна, с лампочкой SOLHETTA за сутки она использует 1,31 кВтч, и в зависимости от поставщика электроэнергии это будет стоить меньше 50 центов", - говорит дизайнер.
Украшая помещение, важно сочетать праздничное убранство с текущим образом пространства, украшения должны сочетаться с цветами, которые компания использует как основные для распознавания своего бренда. Например, украшая кафе, стоит сохранить природный образ пространства и подбирать украшения, которые подойдут к тому, что уже есть.
"Перед тем, как начать украшать, возьмите во внимание само пространство и цветовую гамму. Например, если кафе из кирпичей, дерева или металла, цветовая гамма украшений должна быть простой. Традиционные цвета - красный, зеленый и белый - будут отлично смотреться и на фоне старой кирпичной стены и создадут праздничную атмосферу. Можно добавить украшения на каждый стол, например скатерти, салфетки, новогодние LED свечи или гирлянды, которые безопасны и работают на батарейках. Люди могут приходить сюда не только пообедать, но и отпраздновать что-то с друзьями и семьей", - подчеркивает дизайнер.
Галерея: Праздничная атмосфера в кафе
Украшая офис
Офис отражает характер компании. Новогодние украшения могут быть подобраны самими сотрудниками, это может стать отличным процессом по сплочению коллектива, когда все дружно решают, каким образом можно украсить офис в этом году. Позвольте сотрудникам выйти из привычного рабочего цикла и сделать что-то веселое и нестандартное.
"В украшении офиса стоит придерживаться схожих цветов и стилей, чтобы не создать "винегрет" из новогодних украшений. Лучше всего группировать украшения - например, расставляя их на столе, стоит объединить свечи, гномика и елочку. Украшения можно расположить на тележке или сделать красивый новогодний уголок в офисе, разложив подушки или ковер и украсив это, группируя предметы интерьера. Лучше меньше, но эффектнее!" - говорит дизайнер.
Галерея: Украшая офис
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