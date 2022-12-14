Фото ⟩ 3 идеи, как украсить рабочее помещение в зимние праздники

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Праздничная атмосфера в кафе

Дизайнеры интерьера отмечают, что обычно к новогодним праздникам кафе и магазины украшают окна так, чтобы это было заметно снаружи, забывая об украшении самого помещения. Однако важно создавать праздничную атмосферу как снаружи, так и внутри.

"Первое и простое решение - гирлянды, которые всегда создают праздник как внутри, так и снаружи. Не беспокойтесь о затратах на электричество - при использовании LED гирлянд и других праздничных огоньков с LED лампочками трата на электричество будет невысокой. Например, звезда STRÅLA очень энергоэффективна, с лампочкой SOLHETTA за сутки она использует 1,31 кВтч, и в зависимости от поставщика электроэнергии это будет стоить меньше 50 центов", - говорит дизайнер.

Фото: Пресс-фото

Украшая помещение, важно сочетать праздничное убранство с текущим образом пространства, украшения должны сочетаться с цветами, которые компания использует как основные для распознавания своего бренда. Например, украшая кафе, стоит сохранить природный образ пространства и подбирать украшения, которые подойдут к тому, что уже есть.