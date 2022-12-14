В Латгале из-за языкового барьера украинские дети учатся дистанционно в школах своей страны, сообщили агентству LETA работники образования и педагоги регионов.
В Латгале украинские дети учатся дистанционно из-за языкового барьера
В настоящее время в школах Резекненского края учатся 24 ребенка-беженца из Украины, сообщил председатель районного управления образования Гунтарс Скудра. Учиться им достаточно сложно из-за языкового барьера, поэтому большинство украинских детей перешли на дистанционное обучение. Глава управления образования выразил обеспокоенность по поводу получения аттестатов зрелости, так как неясно, где и как эти дети смогут сдавать экзамены и документы об образовании какой страны они получат.
Одна из школ - Веремская основная школа. Директор школы Ивета Гайле подчеркнула, что не хватает ресурсов - как педагогических, так и финансовых - для обеспечения украинских детей полноценным образованием.
"Во-первых, должны были быть финансируемые государством курсы латышского языка, но школа может проводить только один урок языка в неделю, что слишком мало", - сказала Гайле.
Дети по мере сил переводят задания с помощью имеющихся в телефоне программ-переводчиков, также коммуне беженцев помогает волонтер Красного Креста. "У нас небольшая школа, а также есть дети с ограниченными возможностями обучения, которые требуют особого внимания", - указала директор школы.
Весной украинских беженцев было больше, но часть из них уехала летом. По словам директора школы, с наступлением зимы наплыва беженцев нет.
Андрей Загорскис, глава отдела образования Прейльского края, рассказал, что в школах его края учится лишь пара украинских детей. Хотя конфликтов и инцидентов не было, недавно одна семья беженцев уехала, потому что им было некомфортно жить на границе с Россией.
Начальник отдела образования Краславского края Лидия Миглане рассказала,
что из-за языкового барьера украинские дети среднего школьного возраста через пару недель после приезда отказались от учебы в латышских школах.
Они перешли на дистанционное обучение в украинских школах. На данный момент семеро детей-беженцев из Украины учатся в школах Краславского края, еще семеро посещают дошкольные образовательные учреждения. Дети хорошо адаптируются, общительны и прилежны в школе, но латышский язык трудно выучить, поэтому в повседневной жизни они используют русский, который хорошо знают все беженцы, рассказала Миглане.
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