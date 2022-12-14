В Латгале украинские дети учатся дистанционно из-за языкового барьера

В настоящее время в школах Резекненского края учатся 24 ребенка-беженца из Украины, сообщил председатель районного управления образования Гунтарс Скудра. Учиться им достаточно сложно из-за языкового барьера, поэтому большинство украинских детей перешли на дистанционное обучение. Глава управления образования выразил обеспокоенность по поводу получения аттестатов зрелости, так как неясно, где и как эти дети смогут сдавать экзамены и документы об образовании какой страны они получат.

Одна из школ - Веремская основная школа. Директор школы Ивета Гайле подчеркнула, что не хватает ресурсов - как педагогических, так и финансовых - для обеспечения украинских детей полноценным образованием.

"Во-первых, должны были быть финансируемые государством курсы латышского языка, но школа может проводить только один урок языка в неделю, что слишком мало", - сказала Гайле.