В западных таблоидах распространяется информация об ухудшении состояния здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали афазию, пишет Korrespondent.net.
СМИ: Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается
СМИ ссылаются на информацию инсайдера издания RadarOnline, который говорит об ухудшении состояния звезды. Пишут, что Брюс Уиллис мало что может сказать сейчас. Выглядит так, что актер не понимает, что ему говорят другие.
"Брюс не может много говорить, и кажется, что он не понимает, что говорят другие. Так что Эмма [Эмма Хемминг, жена Уиллиса. - Прим. ред.] действительно стала для него голосом и коммуникатором. Несмотря на ухудшающееся здоровье, его близкие стараются держаться - особенно в преддверии праздников. Бывают дни, когда они видят проблески прежнего Брюса, но они кратковременны и очень редки", - цитирует СМИ источник.
На фоне этих слухов его бывшая супруга, американская актриса Деми Мур, в своем Instagram опубликовала новые семейные фотографии. Сообщается, что она всегда на связи с Брюсом и всячески поддерживает актера и его близких.
Напомним, в марте стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали серьезное заболевание (афазию), после чего он объявил о завершении карьеры.
Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах. Первую известность он получил за сериал "Детективное агентство "Лунный свет", но мировую славу ему принесла франшиза "Крепкий орешек". Также актер сыграл в фильмах "Криминальное чтиво", "Шестое чувство", "Пятый элемент" и других.
В последние годы Уиллис играл практически только в низкобюджетных картинах, которые выходили лишь на DVD, минуя кинопрокат. Антинаграда за сомнительные заслуги в области кинематографа "Золотая малина" в этом году даже выделила отдельную категорию - "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года". Победителем стала картина "Звездный рубеж".
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