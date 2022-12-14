СМИ: Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается

СМИ ссылаются на информацию инсайдера издания RadarOnline, который говорит об ухудшении состояния звезды . Пишут, что Брюс Уиллис мало что может сказать сейчас. Выглядит так, что актер не понимает, что ему говорят другие.

"Брюс не может много говорить, и кажется, что он не понимает, что говорят другие. Так что Эмма [Эмма Хемминг, жена Уиллиса. - Прим. ред.] действительно стала для него голосом и коммуникатором. Несмотря на ухудшающееся здоровье, его близкие стараются держаться - особенно в преддверии праздников. Бывают дни, когда они видят проблески прежнего Брюса, но они кратковременны и очень редки", - цитирует СМИ источник.

На фоне этих слухов его бывшая супруга, американская актриса Деми Мур , в своем Instagram опубликовала новые семейные фотографии. Сообщается, что она всегда на связи с Брюсом и всячески поддерживает актера и его близких.

Напомним, в марте стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали серьезное заболевание (афазию), после чего он объявил о завершении карьеры.

Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах. Первую известность он получил за сериал "Детективное агентство "Лунный свет", но мировую славу ему принесла франшиза "Крепкий орешек". Также актер сыграл в фильмах "Криминальное чтиво", "Шестое чувство", "Пятый элемент" и других.

В последние годы Уиллис играл практически только в низкобюджетных картинах, которые выходили лишь на DVD, минуя кинопрокат. Антинаграда за сомнительные заслуги в области кинематографа "Золотая малина" в этом году даже выделила отдельную категорию - "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года". Победителем стала картина "Звездный рубеж".