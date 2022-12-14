Сосед принес баллон с азотом и хотел убить себя: жильцов дома в Межапарке эвакуировали

Жители наслаждались тихим вечером в своих квартирах, но были прерваны просьбой спасателей срочно покинуть свой дом.

Незаметно для всех сосед с первого этажа пронес в свою комнату 10-литровый баллон, наполненный азотом, чем подверг опасности своих соседей.

"Вчера спасатели попросили нас выйти на улицу. Мы постояли на улице час и потом вернулись в дом. Вот и все. Запаха дыма не было, газа тоже. Мы стояли и замерзали", - рассказал очевидец.

Выяснилось, что целью соседа было убить себя. Большинство жильцов дома не хотели говорить о случившемся. Людям эта тема казалось неудобной.

Несмотря на крупную утечку азота, некоторые жильцы дома считают, что их жизни ничего не угрожало.

Валдис, признался, что не думал, что баллон не угрожал его жизни, потому что он был наполнен азотом, который и так находится в воздухе.

Пожарно-спасательная служба не согласилась с таким мнением и эвакуировала более десятка жителей. На место прибыла полиция. Оперативные службы обнаружили тело мужчины в квартире.

"В понедельник, 12 декабря, в 19:49 в полицию поступил звонок на проспект Виестура, где погиб мужчина. Учитывая, что существовали риски утечки газа, было принято решение об эвакуации жильцов дома. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело".

Опрошенные соседи признаются, что случившееся стало большой неожиданностью, ведь мужчина, по их словам, был спокойным и добрым - инструктором автошколы. Ничто и никогда в его поведении не выказывало серьезных жизненных проблем.