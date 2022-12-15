Страхование защищает предприятия от потерь, измеряемых тысячами

Даже если компания застрахована от этих рисков и получает компенсацию, она часто не представляет себе, что ущерб должен будет на время остановить бизнес. Типичный случай - небольшой пожар в пекарне. Хотя огонь затронул только печь и небольшой участок вокруг нее, сажа и задымление были заметны по всей кухне, не говоря уже об ущербе, нанесенном водой, использованной при тушении пожара. Ликвидация последствий такого небольшого пожара, восстановление рабочей обстановки и получение необходимых разрешений может занять до 2-3 месяцев. В это время работа пекарни парализована и запланированные доходы не приходят. Поэтому очень важно приобрести страховку от прерывания бизнеса вместе со страхованием имущества бизнеса. Он предусматривает, что страховщик возместит клиенту потерянный доход во время простоя. Однако в Латвии этот вид страхования пока не очень популярен среди предпринимателей. В страховой отрасли подсчитано, что в настоящее время имущество застраховано примерно половиной латвийских компаний, в то время как от приостановления деятельности застрахована лишь десятая часть.