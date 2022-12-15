Покупая автомобиль, мы особо не раздумываем о его страховке. Зная, что ущерб, который мы можем нанести другим, будет покрыт обязательным страхованием автогражданской ответственности, а о сохранности нашего автомобиля мы можем позаботиться с помощью полиса КАСКО, намного спокойнее отправляться в путь.
Страхование защищает предприятия от потерь, измеряемых тысячами
Однако такое осознание еще не укоренилось в бизнесе. В то время как крупный бизнес прекрасно понимает, что поставлено на карту, и воспринимает страхование как должное, большое количество руководителей малого и среднего бизнеса по-прежнему не считают его приоритетом и верят, что ничего плохого на их рабочих местах не произойдет.
К сожалению, эти надежды нередко оказываются напрасными. Несчастные случаи происходят в самый неожиданный момент и наносят существенный ущерб бизнесу. Даже, казалось бы, в безобидных ситуациях.
Начинается с искры в удлинителе
За последние годы в Латвии произошло несколько несчастных случаев, когда в совершенно банальных, бытовых и в то же время неожиданных ситуациях возникали пожары в служебных помещениях.
Например, авария началась из-за электрического удлинителя, к которому количество или мощность подключенного оборудования намного превысило норму безопасной эксплуатации, или пыль, скопившаяся в отверстиях удлинителя, воспламенилась от небольшой искры и разрослась в значительный пламя, уничтожившее большую площадь помещения. Если компания не была застрахована, то сотни тысяч евро возмещения ущерба должны быть покрыты из собственного кармана. Пожары, хотя и очень разрушительные, отнюдь не являются самой частой угрозой для коммерческих помещений.
"Самые частые несчастные случаи связаны с протечками из инженерных коммуникаций, например, прорыв водопровода или водосточной трубы. Во многих зданиях желоба расположены между стенами и не выдерживают интенсивного потока воды во время очень сильных дождей. Трубы лопаются, и вода попадает в помещения, затапливая их. В результате страдает оборудование и продукты, которые не размещены на приподнятых поверхностях, таких как поддоны, - представляет типичные ситуации Янис Стродс, руководитель Страхования корпоративного имущества Страхования If Apdosināšana, - Второй по распространенности причиной ущерба является повреждение, вызванное электрическими колебаниями в результате непрямого удара молнии. Например, удар молнии в электрический столб рядом со зданиями компании приводит к сильному скачку напряжения в электросети компании, что приводит к повреждению оборудования, подключенного к электросети. Часто даже установленные для этого защитные устройства не помогают".
Убытки могут быть нанесены предприятию не только природными стихиями, но и самими работниками. Более того, это, как правило, происходит совершенно случайно. Кто-то цепляется за провода и роняет компьютер на землю, другой въезжает на компьютерном кресле в стеклянную стену кабинета, в результате чего стекло трескается или даже разлетается на куски. Во всех случаях возникают убытки, которые могут вызвать серьезные финансовые трудности для малых и средних предприятий.
Спотыкание, стоимостью в 2000 евро
"Опыт показывает, что средний размер убытков в результате пожара составляет от 50 тысяч до нескольких миллионов евро. Если еще пострадали люди и их здоровью нанесен вред, необходимо возместить расходы на лечение и реабилитацию. В случае затопления производственных или офисных помещений расходы начинаются от 7 000 евро. Ремонт или замена оборудования, поврежденного электрическими колебаниями, требует в среднем 2,5 тыс. евро, а сами работники понесут расходы в размере 1,2-2 тыс. евро", - оценивает Стродс, обращая внимание на еще один важный нюанс.
Даже если компания застрахована от этих рисков и получает компенсацию, она часто не представляет себе, что ущерб должен будет на время остановить бизнес. Типичный случай - небольшой пожар в пекарне. Хотя огонь затронул только печь и небольшой участок вокруг нее, сажа и задымление были заметны по всей кухне, не говоря уже об ущербе, нанесенном водой, использованной при тушении пожара. Ликвидация последствий такого небольшого пожара, восстановление рабочей обстановки и получение необходимых разрешений может занять до 2-3 месяцев. В это время работа пекарни парализована и запланированные доходы не приходят. Поэтому очень важно приобрести страховку от прерывания бизнеса вместе со страхованием имущества бизнеса. Он предусматривает, что страховщик возместит клиенту потерянный доход во время простоя. Однако в Латвии этот вид страхования пока не очень популярен среди предпринимателей. В страховой отрасли подсчитано, что в настоящее время имущество застраховано примерно половиной латвийских компаний, в то время как от приостановления деятельности застрахована лишь десятая часть.
Стродс также напоминает, что страховые полисы создаются индивидуально для каждого клиента и могут быть адаптированы к самым разным требованиям. Страховать можно как мебель, оборудование, компьютерную технику, так и продукцию. Он считает, что полис необходим каждому предпринимателю, который зарабатывает деньги своим трудом. Хотя бы застраховать себя от основных рисков, которые возникают чаще всего или могут наиболее болезненно повлиять на работу компании. К ним относятся пожары, утечки из инженерных сетей, бури и града, противоправные действия третьих лиц, а также вандализм и риск аварии.
Защитить себя и окружающих
Страхование имущества критически важно для любого бизнеса, но нередко лишь этого недостаточно. Компании не живут в изолированной среде - рядом с их помещениями есть помещения, принадлежащие другим компаниям или частным лицам, либо бизнес ведется в арендованном имуществе. Если возгорание, возникшее в удлинителе, распространится на соседний склад или уничтожит арендуемое помещение, наступает гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный другим лицам. Полис страхования гражданско-правовой ответственности (CTA) необходим, чтобы вам не пришлось возмещать убытки самостоятельно.
"Статистика показывает, что сейчас только у 30-40% малых предприятий есть полис CTA, и это частично достигается только потому, что арендодатели требуют от арендаторов приобретения такой страховки в договоре. Однако в то же время история учит, что 40% компаний, если смотреть на 10-летний период, имеют компенсационный случай. Это означает, что в настоящее время тысячи латвийских малых и средних предприятий абсолютно не защищены от юридических потерь. Настолько больших, что могут даже привести к неплатежеспособности", - указывает на скрытые угрозы Илзе Гебхарде, руководитель отдела продуктов страхования гражданской ответственности If Apdosināšana. Случаи CTA случаются внезапно, и к ним невозможно подготовиться.
Наиболее типичными авариями являются утечки воды и других жидкостей из производственного оборудования или аварии, вызванные складским оборудованием. Невнимательные водители электромобилей могут врезаться в стены зданий, ломают ворота или бросают грузы на чужое имущество. В свою очередь, в зимнее время резко возрастают риски возникновения пожаров, так как работники "слишком творчески" подходят к обогреву помещений, что приводит к игнорированию правил пожарной безопасности или задымлению складских помещений.
Полис общего страхования гражданско-правовой ответственности возмещает также ущерб, причиненный другим лицам в результате застрахованной хозяйственной деятельности компании, внезапный и непредвиденный ущерб, причиненный окружающей среде, а также необходимые экспертизы и расходы, связанные со спасательными работами для определения страхового случая. И если продукт компании нанесет ущерб покупателю, страховщик также может покрыть эти расходы. Если только такие типы CTA включены в полис.
CTA работодателя имеет особое значение в компаниях, где сотрудники работают в условиях повышенного риска. В случае травмы полис возместит расходы на лечение, лекарства и реабилитацию, если работодатель не обеспечил надлежащие условия безопасности труда.
Гебхарде подчеркивает, что полис CTA компании адаптируется к каждому предприятию индивидуально, путем оценки рисков, необходимой страховой защиты и выбора лимитов ответственности CTA вместе с клиентом. Компания выбирает покрытие полиса CTA и лимиты, основываясь на опыте страховщика, своем или других компаний в отрасли. Но именно собственный опыт компании меняет взгляд на страхование. Если у делового партнера или знакомого произошел страховой случай, предприниматель более серьезно оценивает риски и при наличии действующего полиса CTA часто хочет увеличить максимальный лимит возмещения.