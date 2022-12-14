Илон Маск больше не самый богатый человек в мире. Его обогнал глава компании LVMH Бернар Арно

На фоне всех этих событий акции Tesla постоянно падали в цене.

Представитель инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвс назвал происходящее "цирком", из-за которого пострадала оценка стоимости производителя электромобилей.

"С точки зрения акций Tesla Маск превратился для Уолл-стрит из супергероя в злодея. Избыточное предложение растет с каждым его твитом, - говорит Айвс. - Весь этот цирк с "Твиттером" повредил брэнду Маска и стал большой проблемой для акций Tesla. Маск - это Tesla, а Tesla - это Маск".

Cтоимость Tesla снизилась и из-за других шагов Маска: чтобы приобрести Twitter, он продал акции автопроизводителя на миллиарды долларов.

Инвесторы также опасаются снижения спроса на электромобили Tesla - на фоне общего спада в экономике и роста стоимости кредитов. Tesla также была вынуждена отозвать некоторые свои автомобили из-за брака.

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло 219 млрд долларов, - тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в $171 млрд.