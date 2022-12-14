Фото ⟩ Госполиция пожертвовала пять автомобилей для полицейских и солдат в Украине

Представитель Минобороны Вита Бриже проинформировала, что в Центре обеспечения автотранспорта Национальных вооруженных сил (НВС) состоялась передача пяти пожертвованных Госполицией автомобилей для отправки в Донецкую область Украины для нужд муниципальной полиции и вооруженных сил Украины.

Галерея: Полиция пожертвовала автомобили полицейским и солдатам в Украине

Благодаря удачному сотрудничеству Госполиции, организаций "Предприниматели для мира" и "Twitter-конвой" уже на следующей неделе полиция Лимана и подразделения ВСУ в Бахмуте получат автомобили. Этот подарок поможет полицейским заботиться о безопасности в Лимане, а солдатам - бороться за освобождение Бахмута.

Государственная полиция пожертвовала четыре VW Caravelle и один VW LT 35 MR. Подготовку автомобилей к отправке провела организация "Предприниматели для мира", а доставят их члены "Twitter-конвоя". На этих автомобилях в Украину будут доставлены и пожертвованные Dobeles dzirnavnieks продукты питания, а также подготовленные при помощи организации "Предприниматели для мира" генераторы.