ЛФФ запретила "Валмиере" подписывать новых игроков

ЛФФ получила информацию от ФИФА о непогашенных долгах двух клубов за подготовку нескольких игроков иностранными командами.

"Валмиера" не рассчиталась с донецким "Шахтёром" за тренировку и подготовку Романа Якуба, а также осталась в долгу перед казанским "Рубином" за Виктора Александрова.

Если Якуба в этом сезоне был очень важным элементом в центре обороны "Валмиеры" и помог команде завоевать первый в истории клуба чемпионский титул, то россиянина Александрова в этом году вообще не было в команде.

Юрмальский "Спартак" получил такое наказание, потому что задолжал за подготовку двух футболистов, а также не выплатил всю оговоренную зарплату двум футболистам - нигерийцу Мираклу Нваорисе и камерунцу Лионелю Вамбе.

Запрет для обоих клубов будет снят только после того, как они рассчитаются с клубами и игроками, говорится в сообщении ЛФФ.