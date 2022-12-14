Вместо Смилтенса третьим вице-мэром Риги избран Ратниекс

За Ратниекса проголосовали 39 депутатов, против - трое.

Назначение нового вице-мэра было необходимо, поскольку в Сейм избран предыдущий вице-мэр Эдвард Смилтенс (ЛОР), который стал председателем Сейма.

При формировании коалиции Рижской думы было решено, что фракция НО/ЛОР получит пост вице-мэра. Партии договорились, что сначала эту должность займет Эдвард Смилтенс, представляющий ЛОР, а затем Эйнар Цилинскис. В сферу ответственности этого вице-мэра входят вопросы сотрудничества между Ригой и окрестными самоуправлениями.

Цилинскис заявил, что выдвижение Ратниекса на пост вице-мэра - это решение фракции, которое он полностью поддерживает. У самого Цилинскиса много обязанностей как во фракции, так и в думе, которые он продолжит выполнять.