Сегодня Рижская дума продлила бесплатный проезд гражданам Украины в городском общественном транспорте до 30 июня следующего года.
Рижская дума на полгода продлила бесплатный проезд для украинских беженцев
Рижская дума на полгода продлила бесплатный проезд для украинских беженцев
Это предусмотрено изменениями в обязательных правилах самоуправления "О льготах на стоимость проезда в маршрутной сети общественного транспорта города Риги".
Поправки предусматривают, что до 30 июня 2023 года продлены 100% льготы на проезд в общественном транспорте Риги для жителей Украины, зарегистрированных в Рижском центре поддержки, которые покинули Украину или не могут вернуться на Украину из-за войны с Россией.
На компенсацию этой меры в первом полугодии 2023 года потребуется около 3,2 млн евро, включая налог на добавленную стоимость.
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