Главное за 14 декабря ⟩ Новое правительство Кариньша, отставание Латвии от соседей и переименование улиц в Риге

Декларация, посредством которой новое правительство информирует общественность о своих приоритетах, целях и задачах, очень скудна. В том числе в части описания намерений или планов правительства в области социальной защиты, особенно пенсионной политики.

Жильцы многоквартирного дома в Межапарке в Риге подверглись неожиданной эвакуации - у одного из соседей обнаружился баллон с азотом, что угрожало и другим людям, сообщает Degpunktā.

Прокуратура наложила на гражданина Украины штраф в размере 2000 евро за использование поддельных водительских прав, сообщили в Государственной пограничной службе.

Жители Екабпилсского края, которым самоуправление в свое время предоставляло квартиры, получили неожиданное известие - им грозит выселение, сообщает программа Bez Tabu.

За рубежом:

Несмотря на международные санкции, призванные лишить Москву импорта иностранных электронных компонентов, которые используются в оружии, применяемом против Украины, Россия продолжает исправно получать необходимые ей для этого оружия чипы и другую IT-продукцию. Reuters выяснил, кто в мире все равно помогает Путину.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира. По подсчетам Forbes и Bloomberg, самым состоятельным человеком планеты теперь стал Бернар Арно - глава компании по производству товаров класса люкс LVMH.

В западных таблоидах распространяется информация об ухудшении состояния здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали афазию, пишет Korrespondent.net.