Главная новость сегодняшнего дня - Сейм утвердил новое правительство. В должности премьер-министра был переизбран Кришьянис Кариньш, сохранили свои должности и несколько других министров. Об этой и других новостях - в традиционной подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за среду, 14 декабря.
Главное за 14 декабря ⟩ Новое правительство Кариньша, отставание Латвии от соседей и переименование улиц в Риге
Новости Латвии:
В Латвии - смена правительства. Наконец после прошедших 1 октября выборов политики разделили портфели и сферы влияния. Глава нового Кабмина - все еще бессменный Кришьянис Кариньш от "Нового Единства". В эфире "Кто вам платит?" говорим об экономических достижениях Латвии за последние четыре года - как так вышло, что и Литва, и Эстония обогнали нас по важным показателям.
Сейм утвердил сегодня второе правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"). За правительство Кариньша проголосовали 54 депутата, против - 37.
К 2025 году Латвия планирует полностью отказаться от больших пластиковых пакетов в супермаркетах. Магазины по-разному готовятся к грядущим переменам, создавая аналоги и специальные предложения. А как дела с привычными мешочками у наших соседей? Разбирался RUS TVNET.
Рижская дума сегодня на внеочередном заседании приняла решение изменить названия улиц Бранткална, Пикуля, Старая Русас и Келдыша.
Государственная полиция пожертвовала пять автомобилей полицейским и военнослужащим в Украине, сообщает Министерство обороны.
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) опасен не только для младенцев, но и для пожилых людей, заявила председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска на конференции, организованной Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Декларация, посредством которой новое правительство информирует общественность о своих приоритетах, целях и задачах, очень скудна. В том числе в части описания намерений или планов правительства в области социальной защиты, особенно пенсионной политики.
Жильцы многоквартирного дома в Межапарке в Риге подверглись неожиданной эвакуации - у одного из соседей обнаружился баллон с азотом, что угрожало и другим людям, сообщает Degpunktā.
Прокуратура наложила на гражданина Украины штраф в размере 2000 евро за использование поддельных водительских прав, сообщили в Государственной пограничной службе.
Жители Екабпилсского края, которым самоуправление в свое время предоставляло квартиры, получили неожиданное известие - им грозит выселение, сообщает программа Bez Tabu.
За рубежом:
Несмотря на международные санкции, призванные лишить Москву импорта иностранных электронных компонентов, которые используются в оружии, применяемом против Украины, Россия продолжает исправно получать необходимые ей для этого оружия чипы и другую IT-продукцию. Reuters выяснил, кто в мире все равно помогает Путину.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира. По подсчетам Forbes и Bloomberg, самым состоятельным человеком планеты теперь стал Бернар Арно - глава компании по производству товаров класса люкс LVMH.
В западных таблоидах распространяется информация об ухудшении состояния здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали афазию, пишет Korrespondent.net.
"Меня поражает, что Россия на самом деле ведет довольно глупую войну, она не пытается обходить города, а продолжает биться лбом в центр обороны Украины", - высказался офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.
Ни одна страна, подвергшаяся нападению, не имеет особых шансов закончить войну без нападения на территорию противника. Война России против Украины - яркое тому подтверждение. Запад должен бросить судорожные попытки избежать нападения на территорию России, считает эксперт по безопасности Эркки Коорт, пишет Rus.Postimees.
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