На прошлой неделе госпитализированы 29 больных гриппом

Заболеваемость гриппом на прошлой неделе выросла до 106,7 случаев на 100 000 населения по сравнению с 64,9 неделей ранее.

На прошлой неделе была получена информация от 41 практики семейных врачей, в которых 33% от общего числа посетивших их пациентов составляли больные с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее их было 30%.

Практики семейных врачей сообщили о 79 клинически подтвержденных случаях гриппа, из них 62 в Риге, семь в Даугавпилсе, шесть в Елгаве, три в Юрмале, один в Екабпилсе. Еще у 78 пациентов диагностирована пневмония, что составляет 105,4 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 117,9 случая на 100 тысяч населения. Более высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрастной группе от 5 до 14 лет - 269,3 случая на 100 000 жителей.

На прошлой неделе в кабинеты семейных врачей с жалобами на симптомы инфекций верхних дыхательных путей обратились 2 147 пациентов, или в среднем 2 901,2 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 2 492,7 случая на 100 000 жителей.

Всего в стационарных медицинских учреждениях, участвующих в мониторинге, было зарегистрировано 29 госпитализированных больных гриппом, из них 24 в Риге, четыре в Валмиере и один в Даугавпилсе. В Риге также сообщалось о двух госпитализированных пациентах с пневмонией, вызванной гриппом.

Школы посещали в среднем 85,6% учащихся, дошкольные учреждения - 58,5% детей, тогда как неделей ранее эти показатели составляли 85,3% и 63,4% соответственно.

Уже сообщалось, что 8 декабря в Латвии началась эпидемия гриппа.