В это воскресенье весь мир будет следить за финалом чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. Давайте посмотрим на главных болельщиц предстоящего матча - жён и девушек игроков.
ФОТО ⟩ Девушки и жёны игроков сборных Аргентины и Франции
Аргентина
Мария Эмилия Ферреро - девушка нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который стал одним из главных открытий ЧМ-2022
Барбара Очиуззи - девушка защитника сборной Аргентины Науэля Молины
Хорхелина Кардосо - жена нападающего Анхеля Ди Марии
Антонелла Роккуццо - жена нападающего Лионеля Месси
Ориана Саботани - девушка нападающего Пауло Дибалы
Мандина Мартинез - жена вратаря Эмилиана Мартинеса
Агустина Гандольфо - девушка нападающего Лаутаро Мартинеза
Франция
Эрика Чоперена - жена нападающего Антуана Гризманна
Камиль Титгат - жена защитника Рафаэля Варана
Марин Льорис - жена голкипера Уго Льориса
Дженнифер Жиру - жена нападающего Оливье Жиру
Риме Абдуш - жена нападающего Усмана Дембеле
Зое Кристофоли - девушка Тео Эрнандеса
Сабрина Дувад - жена полузащитника сборной Франции Кингсли Комана
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