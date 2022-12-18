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ФОТО ⟩ Девушки и жёны игроков сборных Аргентины и Франции

rus.tvnet.lv
Девушки и жёны игроков сборных Аргентины и Франции
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Фото: instagram.com/zoe_cristofoli/orianasabatini

В это воскресенье весь мир будет следить за финалом чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. Давайте посмотрим на главных болельщиц предстоящего матча - жён и девушек игроков.

Аргентина

Мария Эмилия Ферреро - девушка нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который стал одним из главных открытий ЧМ-2022

Барбара Очиуззи - девушка защитника сборной Аргентины Науэля Молины

Хорхелина Кардосо - жена нападающего Анхеля Ди Марии

Антонелла Роккуццо - жена нападающего Лионеля Месси

Ориана Саботани - девушка нападающего Пауло Дибалы

Мандина Мартинез - жена вратаря Эмилиана Мартинеса

Агустина Гандольфо - девушка нападающего Лаутаро Мартинеза

Франция

Эрика Чоперена - жена нападающего Антуана Гризманна

Камиль Титгат - жена защитника Рафаэля Варана

Марин Льорис - жена голкипера Уго Льориса

Дженнифер Жиру - жена нападающего Оливье Жиру

Риме Абдуш - жена нападающего Усмана Дембеле

@r1dhooo_ #dembele #rimaedbouche ♬ CASABLANCA - Nuha Bahrin & Naufal Azrin

Зое Кристофоли - девушка Тео Эрнандеса

Сабрина Дувад - жена полузащитника сборной Франции Кингсли Комана

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