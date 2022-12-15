США впервые запустили полностью боеспособную гиперзвуковую ракету. Что это за оружие?

Гиперзвуковым планером обычно называют аппарат, который стартует как баллистическая ракета, достигает определенной высоты, а затем, разогнавшись, планирует к цели на скорости, превышающей скорость звука в пять и более раз.

Ценность гиперзвуковой ракеты или планера в том, что такую цель трудно перехватить, особенно, если она совершает маневры. В этом случае перехватчик должен маневрировать с еще большими перегрузками, чем его цель.

Разные подходы

Гиперзвуковые программы, которые разрабатывают в России, Китае и США, концептуально отличаются друг от друга.

Во-первых, речь идет об очень разных вооружениях. Например, российский "Авангард" и американский LRWH - стратегическое оружие большой дальности. Это планирующие блоки, которые разгоняются до очень больших скоростей. В России утверждают, что скорость блока может превышать 20 махов. Точных данных о скорости планера LRWH нет, но, вероятно, она будет соизмерима. Это стратегическое оружие, дальность которого соизмерима с межконтинентальными ракетами.

AGM-183 ARRW, испытания которого состоялись у берегов Калифорнии, это оружие оперативно-тактической дальности.

Боеприпас разгоняется до скорости более пяти махов, но точные показатели неизвестны. В докладе исследовательской службы Конгресса США говорится, что его средняя скорость будет между 6,5 и 8 махами, что примерно соответствует оценкам российского "Циркона", которые в том же тексте обозначены как 6-8 махов.