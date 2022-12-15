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США впервые запустили полностью боеспособную гиперзвуковую ракету. Что это за оружие?

BBC News Русская служба
США впервые запустили полностью боеспособную гиперзвуковую ракету. Что это за оружие?
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BBC
Подготовка носителя ARRW к испытаниям
Подготовка носителя ARRW к испытаниям Фото: US Air Force

США впервые успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Подобное оружие уже разрабатывают в России и Китае. Би-би-си рассказывает, что это за ракеты и чем отличаются программы их разработки в разных странах.

Испытание состоялось еще 9 декабря в Тихом океане у берегов южной Калифорнии. Его провело 412-е испытательное авиакрыло, которое базируется на авиабазе Эдвардс.

В ходе тестового запуска изделие AGM-183A ARRW [Air-Launched Rapid Response Weapon - оружие быстрого реагирования воздушного базирования] было запущено с бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Во время испытательного полета гиперзвуковая ракета превысила скорость звука более чем в пять раз, полностью выполнила план полета и самоликвидировалась. Согласно предварительным оценкам, испытание было полностью успешным.

Однако Пентагон пока не определился с тем, какое место будет занимать это оружие в арсенале средств поражения и против каких угроз его можно будет применять.

Гонка на гиперзвуке

Программы гиперзвукового оружия разрабатываются в разных странах, в том числе в США, России и Китае.

Считается, что Россия и Китай в 2010-х годах обогнали США в своих программах, и теперь Америка вкладывает большие средства, чтобы сократить отставание. В настоящее время в США разрабатывают несколько программ создания гиперзвукового оружия.

Программа "Гиперзвуковое оружие большой дальности" [Long-Range Hypersonic Weapon - LRWH] предусматривает создание гиперзвукового планера. Ее разрабатывает Lockheed Martin в интересах американской армии и ВМС. На конец 2023 года была запланирована серия испытательных пусков.

Другой проект, который разрабатывается в Управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона [DARPA], называется Концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия [Hypersonic Air-breathing Weapon Concept - HAWC]. Он предусматривает создание крылатой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Это сравнительно небольшая ракета воздушного базирования.

Еще одна программа называется Гиперзвуковая ударная крылатая ракета [Hypersonic Attack Cruise Missile - HACM], которую для ВВС США разработает Raytheon Technologies. Подробности программы пока не раскрываются, но, вероятно, она также задумана, как ракета для запуска с самолета.

Существует еще несколько американских гиперзвуковых программ в меньшей степени готовности - Conventional Prompt Strike и Hypersonic Air-Launched OASuW, которые разрабатывает ВМС; Tactical Boost Glide и Operational Fires занимается DARPA.

В России разрабатываются три программы гиперзвукового оружия. Среди них стратегический планирующий боеприпас "Авангард", который запускается межконтинентальной баллистической ракетой, ракета "Циркон" морского базирования и воздушный "Кинжал".

Информации об истинном состоянии этих программ в открытых источниках нет. Россия объявила все три комплекса готовыми и даже поступившими на вооружение.

В Китае также существуют программы создания гиперзвукового оружия, среди которых самая заметная - DF-17. Известно, что это планирующий боеприпас, который разгоняется при помощи твердотопливной ракеты.

Испытания этого оружия в октябре 2021 года сильно встревожили американцев. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли тогда сравнил это событие с запуском Спутника - первым значительным успехом советской космической программы.

Хотя все эти программы связаны с гиперзвуковой скоростью,это очень разные вооружения, и по задачам, и по техническим характеристикам.

Что такое гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковым называют летательный аппарат, который способен перемещаться в пространстве со скоростью выше пяти чисел маха.

Число маха обычно сравнивают со скоростью звука, потому что оно действительно к ней привязано, но с важной оговоркой: имеется в виду скорость, с которой звук распространяется в тех же условиях и той самой среде, где происходит движение.

Поэтому при расчёте числа маха огромную роль играет плотность среды: чем она ниже, тем выше скорость полёта в махах. А потому во время высотных полетов она всегда больше, чем у земли.

Существует два базовых типа гиперзвукового оружия, которые можно назвать условно "ракеты" и "планеры". Кроме того, гиперзвуковую скорость способны развивать боеголовки баллистических ракет во время снижения, однако к гиперзвуковому оружию их не относят.

Гиперзвуковые ракеты летят за счет работы двигателя, причем подъемную силу в них может создавать аэродинамическая форма корпуса или крыло. Такие ракеты обычно летят на очень большой высоте - на границе стратосферы. В разреженном воздухе проще разогнаться до гиперзвуковой скорости выше пяти махов.

Гиперзвуковым планером обычно называют аппарат, который стартует как баллистическая ракета, достигает определенной высоты, а затем, разогнавшись, планирует к цели на скорости, превышающей скорость звука в пять и более раз.

Ценность гиперзвуковой ракеты или планера в том, что такую цель трудно перехватить, особенно, если она совершает маневры. В этом случае перехватчик должен маневрировать с еще большими перегрузками, чем его цель.

Разные подходы

Гиперзвуковые программы, которые разрабатывают в России, Китае и США, концептуально отличаются друг от друга.

Во-первых, речь идет об очень разных вооружениях. Например, российский "Авангард" и американский LRWH - стратегическое оружие большой дальности. Это планирующие блоки, которые разгоняются до очень больших скоростей. В России утверждают, что скорость блока может превышать 20 махов. Точных данных о скорости планера LRWH нет, но, вероятно, она будет соизмерима. Это стратегическое оружие, дальность которого соизмерима с межконтинентальными ракетами.

AGM-183 ARRW, испытания которого состоялись у берегов Калифорнии, это оружие оперативно-тактической дальности.

Боеприпас разгоняется до скорости более пяти махов, но точные показатели неизвестны. В докладе исследовательской службы Конгресса США говорится, что его средняя скорость будет между 6,5 и 8 махами, что примерно соответствует оценкам российского "Циркона", которые в том же тексте обозначены как 6-8 махов.

Дальность "Циркона" в том же источнике составляет примерно 1000 километров, тогда как у ARRW она заявлена в 1600 километров. При этом "Циркон" пока что является ракетой только морского базирования, а ARRW в ходе испытаний запускали с самолёта, так что концептуально американский проект ближе к российскому "Кинжалу".

В докладе исследовательской службы Конгресса США скорость "Кинжала" обозначена как 10 махов, а дальность - почти 2000 километров. Правда, не уточняется, учитывается ли при этом дальность носителя - истребителя МиГ-31.

Про китайские гиперзвуковые ракеты известно гораздо меньше. В докладе их дальность оценивается примерно в 1600-2400 километров.

Дальность в случае с гиперзвуковым оружием играет очень важную роль. Поскольку сбить ракету на скорости выше пяти махов, как минимум, очень трудно, а фактически - невозможно, то носитель такой ракеты автоматически становится важнейшей целью.

Поэтому дальность ракеты в 1000 километров, как писал в 2021 году российский военный эксперт Михаил Ходаренок, будет означать, что ее носитель во время пуска может находиться в зоне действия истребительной авиации противника.

Считается, что Россия применяла ракету "Кинжал" во время войны в Украине. 18 марта Россия объявила об успешном применении этого оружия по складу боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковске.

Правда, видеозапись удара, которую опубликовало министерство обороны России, вызвала у многих сомнения в ее достоверности.

Зачем США такое оружие?

США традиционно рассматривают гиперзвуковые ракеты и планеры как неядерные вооружения, тогда как в России и Китае к ним относятся не только как к конвенциональным боеприпасам, но и как к потенциальным носителям ядерных боеголовок.

Это важное обстоятельство, поскольку оно накладывает дополнительные требования к точности для неядерных средств.

Как полагает эксперт Фонда Карнеги по ядерному оружию Джеймс Эктон, подход США в области создания гиперзвуковых технологий более сложный и требовательный, что, отчасти, объясняет задержку с вводом в строй подобных систем.

Американские военные пока оценивают потенциал применения гиперзвукового оружия.

В июле помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер заявил журналистам, что будущее программы ARRW зависит не только от того, насколько хорошо работает эта система.

Его ведомство также изучало, какие вооружения потребуются для противодействия будущим угрозам и насколько хорошо гиперзвуковое оружие может вписаться в этот арсенал.

"Очевидно, что ты не станешь покупать то, что не работает. Но даже если это будет работать хорошо, то оно должно быть правильно включено в общий набор вооружений применительно к самым приоритетным целям. Вот что лежит в основе принятия решений", - сказал он.

Об этом же писал и Джеймс Эктон в 2018 году. По его словам, инициаторами разработки гиперзвуковых систем в США были инженеры, которые скорее желали проверить, насколько хорошо будет работать эта технология.

"Первоочередной задачей министерства обороны, таким образом, становится определить, для каких задач нужно такое оружие. А потом нам следует обсудить, какой способ достижения этих целей будет наиболее экономически оправданным, так ли нужно применять гиперзвуковое оружие, или ему есть лучшая альтернатива?" - говорится в его статье.

Правда, со времени публикации этого материала прошло уже более пяти лет, и хотя слова Эндрю Хантера свидетельствуют о том, что подобные рассуждения все еще актуальны, мир слишком изменился за это время, и, судя по испытаниям ARRW, интерес к гиперзвуковому оружию в Пентагоне, как минимум, не угас.

BBC
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