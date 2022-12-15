Видео ⟩ Лесовладелец подписал договор, не прочитав его, потеряли тысячи евро

В Стамериенской волости неполные шесть гектаров леса унаследовала мать Дзинтара, которая также доверила своему сыну заботу и хозяйствование собственности. Он признал, что оформление документов, чтобы зафиксировать имущество в земельной книге, всегда было отложено на "потом", потому что самому пройти все инстанции трудно, и денег не было.

И вдруг Дзинтара нашли доброжелатели, которые готовы были заполнить все необходимые документы за него, но за это надо заплатить вознаграждение. Фирма называлась Dižozols.

Дзинтару посоветовали оформить доверенность, чтобы представители предприятия могли уладить все вопросы, связанные с лесной документацией. Кроме того, устно договорились, сколько леса за вознаграждение в 9455 евро предприятие может разработать.

Подписание договора состоялось у него дома. Он подписал его, не читая и надеясь, что устное соглашение останется в силе. Но с этого момента начались все проблемы. Дзинтар признал, что до сих пор не читал контракта.

"В конце оказалось, что все взято - 5,8 гектара, которые я не могу ни трогать, ни взять, даже ветки собирать. Теперь я ничего не могу поделать, мне надо идти воровать. У меня больше нет денег, ни леса", - говорит Дзинтар.

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