Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм.

Как говорится в принятом сообщении, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН и ряд других обязательств", "нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид" и "занимается враждебной экономической деятельностью", особенно в сфере энергетики.

Резолюция была принята большинством в 231 голос, в то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

В октябре верхняя палата Польского парламента единогласно приняла резолюцию, признавая правительство России - террористическим режимом.