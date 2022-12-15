Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм

rus.tvnet.lv
Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм.

Как говорится в принятом сообщении, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН и ряд других обязательств", "нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид" и "занимается враждебной экономической деятельностью", особенно в сфере энергетики.

Резолюция была принята большинством в 231 голос, в то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали.

В октябре верхняя палата Польского парламента единогласно приняла резолюцию, признавая правительство России - террористическим режимом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх