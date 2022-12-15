В четверг, в 8:30, у Сейма прошел пикет, где его участники призывали выступить за все семьи Латвии, свидетельствуют заявление движения Dzīvesbiedri в социальных сетях.
Фото и видео ⟩ У Сейма прошел пикет за защиту всех семей. Участие приняли 150 человек
Представители движения надеются, что, возможно, в этот день в Сейме будет принято решение о перенятии и дальнейшего продвижения законопроекта о партнерских отношениях в 14-м Сейме.
Сообщается о том, что в пикете приняли участие около 150 человек.
На митинге собралась в основном молодежь, но были и люди постарше. Люди пришли с плакатами, в том числе в цветах радужного флага, с надписями "Love is terrible thing to hate", "Любовь - это не угроза", "Латвия должна защищать семьи", "Снесите эту стену" и другие.
Один из участников прибыл в плаще из радужного флага.
Галерея: пикет у Сейма в защиту всех семей
До сих пор законопроект о партнерских отношениях в 13-м Сейме был принят уже в двух чтениях. По словам представителей движения, в судебном порядке признаны уже 28 однополых семей, а 14-й Сейм начинает свой созыв с игнорированием этого вопроса.
Видео: пикет у Сейма в защиту всех семей
"Этот закон не затрагивает только однополые семьи, это затрагивает все семьи, которые не зарегистрировали свои отношения. Если Сейм в четверг проголосует против перенятия законопроекта, возможно, борьбу за защиту всех семей надо будет начать с начала", - отмечают Dzīvesbiedri в заявлении.
Как сообщалось, юридическая комиссия Сейма во вторник, 6 декабря, приняла решение не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривал бы введение нового способа юридического оформления совместного проживания двух совершеннолетних лиц.
На заседании комиссии руководитель Dzīvesbiedri Каспарс Залитис отметил, что на необходимость обеспечения правовой защиты незарегистрированным парам в своих решениях указал также Конституционный суд.
После этого, 8 декабря, большинство депутатов отклонило коллективное заявление, подписанное 23 257 гражданами Латвии, "О правовой защите всех семей", в котором предлагалось юридически признать живущие вне брака пары и обеспечить их социальную защиту.
Это признание и защита относилось бы и к однополым парам.
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