Фото и видео ⟩ У Сейма прошел пикет за защиту всех семей. Участие приняли 150 человек

Представители движения надеются, что, возможно, в этот день в Сейме будет принято решение о перенятии и дальнейшего продвижения законопроекта о партнерских отношениях в 14-м Сейме.

Сообщается о том, что в пикете приняли участие около 150 человек.

На митинге собралась в основном молодежь, но были и люди постарше. Люди пришли с плакатами, в том числе в цветах радужного флага, с надписями "Love is terrible thing to hate", "Любовь - это не угроза", "Латвия должна защищать семьи", "Снесите эту стену" и другие.

Один из участников прибыл в плаще из радужного флага.

Галерея: пикет у Сейма в защиту всех семей

До сих пор законопроект о партнерских отношениях в 13-м Сейме был принят уже в двух чтениях. По словам представителей движения, в судебном порядке признаны уже 28 однополых семей, а 14-й Сейм начинает свой созыв с игнорированием этого вопроса.

Видео: пикет у Сейма в защиту всех семей