Фото ⟩ Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали свою рождественскую открытку

На жизнерадостном фото крон-принц Уильям со своей супругой принцессой Уэльской и тремя детьми - принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой - запечатлены в солнечный день на прогулке по проселочной дороге в Норфолке.

Для членов королевской семьи стало ежегодной традицией показывать поклонникам, какие из их любимых фотографий они выбрали для праздничных открыток, которые они рассылают на Рождество.

На прошлогоднем фото с рождественской открытки Уильям и Кейт были запечатлены с детьми во время визита в Иорданию.

Фото: SIPA/Scanpix