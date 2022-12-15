Принц и принцесса Уэльские опубликовали свою официальную рождественскую фотографию, на которой они идут по проселочной дороге рука об руку со своими тремя детьми.
Фото ⟩ Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали свою рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали свою рождественскую открытку
На жизнерадостном фото крон-принц Уильям со своей супругой принцессой Уэльской и тремя детьми - принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой - запечатлены в солнечный день на прогулке по проселочной дороге в Норфолке.
Для членов королевской семьи стало ежегодной традицией показывать поклонникам, какие из их любимых фотографий они выбрали для праздничных открыток, которые они рассылают на Рождество.
На прошлогоднем фото с рождественской открытки Уильям и Кейт были запечатлены с детьми во время визита в Иорданию.
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