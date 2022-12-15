Покупайте проверенные подарки и не переплачивайте

С продолжением роста потребления во всем мире все чаще говорят о циркулярной экономике и изменении поведения потребителей, направленном на экологическую устойчивость и снижение общего потребления. В свою очередь, это открыло большие возможности для развития вторичного рынка товаров – население продает и покупает товары через различные онлайн-доски объявлений и платформы в социальных сетях. В то же время жители все больше ценят филиалы и интернет-магазин Banknote, где можно удобно и безопасно – притом с гарантией и выгодой – продать и приобрести товары.

В последние годы сеть филиалов Banknote стала одним из ведущих в Латвии каналов торговли подержанными и проверенными товарами, а интернет-магазин veikals.banknote.lv получил высокую оценку как один из наиболее стремительно растущих каналов торговли подержанными товарами в Латвии. В филиалах и в интернет-магазине Banknote представлено приблизительно 50 000 бывших в употреблении и новых товаров, которые можно приобрести по выгодной цене и с гарантией.