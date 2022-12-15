Выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

За день было проведено 1900 тестов на Covid-19, 22,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 290,9 до 285,7 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6117 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 969 930 случаев заражения.