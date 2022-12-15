За прошедшие сутки выявлено 435 новых случаев Covid-19, сообщается о четырех умерших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
Выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
За день было проведено 1900 тестов на Covid-19, 22,9% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 290,9 до 285,7 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6117 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 969 930 случаев заражения.
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