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Выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

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Выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
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Туман и иней в Риге.
Туман и иней в Риге. Фото: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки выявлено 435 новых случаев Covid-19, сообщается о четырех умерших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

За день было проведено 1900 тестов на Covid-19, 22,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 290,9 до 285,7 случая на 100 000 человек. 

С начала пандемии в Латвии скончались 6117 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 969 930 случаев заражения.

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