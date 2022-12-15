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Видео ⟩ "Если никого нет, чуточку можно". Водители объясняют, почему "дрифтят" по скользким дорогам

rus.tvnet.lv
"Если никого нет, чуточку можно". Водители объясняют, почему "дрифтят" по скользким дорогам
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Дрифт зимой. Иллюстративное фото.
Дрифт зимой. Иллюстративное фото. Фото: Samuel Straciak/Shutterstock

Во вторник, 13 декабря, экипаж Рижской дорожной полиции патрулировал Ригу, наблюдая и наказывая шоферов, которые "дрифтовали" или производили сознательное боковое скольжение. Водители считают, что ситуация стала бы иной, если бы было место, где разрешается "дрифовать", сообщает передача Degpunktā.

В то время, когда дороги скользкие и нечистые, автомобили могут скользить. Но есть водители, которые делают это сознательно. Полицейские знают места и стоянки, где водители "дрифтят". На стоянке Межапарка некий водитель BMW наслаждался "зимними радостями" и признал, что его поймали уже в третий раз. 

"Не я единственный такой в Латвии и везде.

Но я понимаю, что делаю. До того, как въезжаю на стоянку или в другое место, я проверяю, что нет людей и детей. Если никого нет, то немного можно", - рассказывает пойманный водитель.

У мужчины не было водительских прав, поэтому надо было платить штраф в размере 280 евро. От правоохранительных органов получено дополнительное предупреждение об агрессивном движении.

Некий другой водитель BMW на перекрестке улиц Дзелзавас и Ницгалес сознательно выполнил боковое скольжение, и за ним последовали полицейские. Младший инспектор отдела особых поручений Государственной полиции Артур Хома отметил, что водитель задержан за опасный маневр.

Водитель указывает, что езда не была "чем-то особенным". По дороге с работы его раздражали те, кто ехал медленно.

Мужчина признал свою вину, объясняя, что, возможно, не заметил разрешенной амплитуды передвижения между ним и едущей впереди машиной.

Для автоводителя это было первым зафиксированным нарушением за агрессивную езду. Применен штраф в размере 70 евро и шесть штрафных пунктов.

Опрошенные водители признают, что проблема с "дрифтом", если бы было какое-то место, где это можно было бы сделать легально.

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