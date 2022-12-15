ВИДЕО ⟩ Макрон отпраздновал победу Франции в раздевалке с футболистами

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции одержала победу над командой Марокко со счётом 2:0. За матчем в VIP-ложе наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон, а после финального свистка он спустился вниз и присоединился к ликующим футболистам в раздевалке.

"Я очень горжусь своей страной. Я очень счастлив. Я хочу, чтобы французы наслаждались этим простым счастьем", - цитирует Макрона Associated Press. Он пожелал сборной выиграть чемпионат мира в третий раз.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 44-летний политик зашёл также в раздевалку команды Марокко. Президент Франции назвал одного из лидеров африканской сборной Софьана Амрабата "лучшим полузащитником турнира".

Отметим, что сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. На чемпионате мира-2018 в России сборная Франции дошла до финала, где обыграла Хорватию (4:2).

В финале ЧМ-2022 сборная Франции 18 декабря сыграет против Аргентины. Днём ранее марокканская сборная сразится в матче за третье место с Хорватией. Обе игры начнутся в 17:00.