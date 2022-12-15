Зеленский: "184 украинских спортсмена погибли от действий России"

В МОК всё чаще раздаются высказывания о том, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2024 в Париже.

Зеленский провёл телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом и выразил разочарование теми процессами, которые происходят по возвращению представителей страны-агрессора в международные соревнования.

"С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий России. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.

Кроме того, Зеленский отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения со стороны МОК, а также попросил Баха поспособствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины.