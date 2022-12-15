Президент Украины Владимир Зеленский призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не возвращать российских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
Зеленский: "184 украинских спортсмена погибли от действий России"
В МОК всё чаще раздаются высказывания о том, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая Олимпиаду-2024 в Париже.
Зеленский провёл телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом и выразил разочарование теми процессами, которые происходят по возвращению представителей страны-агрессора в международные соревнования.
"С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий России. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности", - заявил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.
Кроме того, Зеленский отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения со стороны МОК, а также попросил Баха поспособствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры Украины.
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