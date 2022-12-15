Еще три сети заправочных станций кратковременно снизят цены на топливо

"Конкуренция на латвийском топливном рынке высока. Neste всегда обеспечивает клиентам выгодные предложения: только сегодня во всех Neste DUS с 13:00 до 17:00 будет снижена цена на топливо на 15 центов за литр. При использовании карты Rimi общая выгода покупателя составит 20 центов в литре. В свою очередь, общая выгода пользователей частных карт Neste составит 21,5 центров за литр", - комментирует предприятие.

Также предприятие Viada Baltija заявило, что на всех заправках Viada сегодня с картой клиентов скидка - 10 центов за каждый литр горючего.

Кроме того об "особо низкой" цене на топливо объявила сеть заправочных станций Virši. Скидка доступна с 10:00 до 17:00.