Реагируя на решение Circle K Latvia в четверг на несколько часов сократить цену топливо на 15 центов за литр, предприятие Neste Latvija выступило с аналогичным предложением, рассказала TVNET руководитель маркетинга и общественных отношений Neste Latvija Илзе Биркуне.
Еще три сети заправочных станций кратковременно снизят цены на топливо
Еще три сети заправочных станций кратковременно снизят цены на топливо
"Конкуренция на латвийском топливном рынке высока. Neste всегда обеспечивает клиентам выгодные предложения: только сегодня во всех Neste DUS с 13:00 до 17:00 будет снижена цена на топливо на 15 центов за литр. При использовании карты Rimi общая выгода покупателя составит 20 центов в литре. В свою очередь, общая выгода пользователей частных карт Neste составит 21,5 центров за литр", - комментирует предприятие.
Также предприятие Viada Baltija заявило, что на всех заправках Viada сегодня с картой клиентов скидка - 10 центов за каждый литр горючего.
Кроме того об "особо низкой" цене на топливо объявила сеть заправочных станций Virši. Скидка доступна с 10:00 до 17:00.
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