В 11 лет ехал 120 км ради снимка с Месси, а теперь забивает с ним голы за Аргентину

Аргентина в полуфинале легко раскатала Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022. Для неё это второй финал чемпионата мира с 2014 года. И за это достижение аргентинцы должны благодарить не только Лионеля Месси, но и Хулиана Альвареса. Он поучаствовал в каждом голе сборной.

Сначала он заработал пенальти, который реализовал Месси. Затем он забил в ворота Доминика Ливаковича, совершив невероятный рейд через половину поля. Ну а третий гол и вовсе стал украшением чемпионата - Месси совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграл защитника балканцев Йошко Гвардиола и выкатил мяч под удар Альваресу, который оформил дубль.

Интересно, что 11 лет назад, когда Альварес вызывался в сборную Аргентины своего возраста, Месси уже был одним из лучших игроков мира. Именно тогда была сделана эта фотография: