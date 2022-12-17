Как бы не завершился чемпионат мира по футболу уже можно сказать, что он получился удачным для лидера аргентинцев Лионеля Месси. Правда, на мундиале в Катаре блистает ещё один нападающий южноамериканцев - 22-летний Хулиан Альварес, который в детстве был фанатом Месси, а сейчас забивает с ним за сборную.
В 11 лет ехал 120 км ради снимка с Месси, а теперь забивает с ним голы за Аргентину
Аргентина в полуфинале легко раскатала Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022. Для неё это второй финал чемпионата мира с 2014 года. И за это достижение аргентинцы должны благодарить не только Лионеля Месси, но и Хулиана Альвареса. Он поучаствовал в каждом голе сборной.
Сначала он заработал пенальти, который реализовал Месси. Затем он забил в ворота Доминика Ливаковича, совершив невероятный рейд через половину поля. Ну а третий гол и вовсе стал украшением чемпионата - Месси совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграл защитника балканцев Йошко Гвардиола и выкатил мяч под удар Альваресу, который оформил дубль.
Интересно, что 11 лет назад, когда Альварес вызывался в сборную Аргентины своего возраста, Месси уже был одним из лучших игроков мира. Именно тогда была сделана эта фотография:
В 2011 году Месси приехал играть в Кордову, столицу провинции, где вырос Хулиан Альварес. Тогда 11-летний Альварес специально приехал в город, чтобы увидеть Месси вживую и сделать фото со своим кумиром.
Sports.ru пишет, что Хулиан уговорил отца, постоянно работавшего на крупяном производстве, отвезти их к Месси вместе с двумя братьями Рафаэлем и Густаво. Охота на Месси удалась - они поймали звезду в отеле по пути на обед.
Вторая совместная фотография с Месси случилась спустя семь лет. В 2018 году Альварес был уже талантливым молодым футболистом "Ривер Плейта" и его пригласили в сборную.
В заявку южноамериканцев на ЧМ-2018 он, конечно, не попал, но отправился на сбор в качестве спарринг-партнёров, которые помогали звёздам Аргентины готовиться к турниру в России. Перед одной из тренировок и появилась вторая фотография.
Всю сознательную жизнь Хулиан восхищался талантом Месси и на вопрос, какая у тебя заветная мечта, отвечал: "Сыграть на чемпионате мира". Мечта сбылась. Остался один шаг - поднять над головой Кубок мира рядом со своим кумиром.
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