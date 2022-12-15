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ВИДЕО ⟩ Во время беспорядков после игры Франция - Марокко погиб 14-летний мальчик

rus.tvnet.lv
Во время беспорядков после игры Франция - Марокко погиб 14-летний мальчик
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Болельщики сборной Марокко
Болельщики сборной Марокко Фото: AFP/Scanpix

Уже привычные беспорядки марокканских футбольных болельщиков в европейских городах привели к трагедии - погиб 14-летний мальчик, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, марокканские болельщики устраивали беспорядки в городах Европы практически после каждого матча своей сборной на чемпионате мира.

В среду, 14 декабря, сенсационное выступление марокканских футболистов прервалось в полуфинальном матче против сборной Франции (0:2).

Несмотря на поражение, марокканские болельщики также вышли на улицы. Полиция арестовала более 100 фанатов в Брюсселе, столице Бельгии. Во французском городе Монпелье в результате беспорядков погиб 14-летний мальчик.

Марокканские болельщики окружили на улице автомобиль с французским флагом, торчащим из окна. Болельщики сборной Марокко пытались сорвать этот флаг, но водитель попытался развернуть транспортное средство и сбил 14-летнего парня.

Подросток незамедлительно был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

В центре французского Монпелье полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков. По всей Франции были задержаны 170 человек, более 100 из которых - в Париже, где были массовые столкновения фанатов с полицией на Елисейских полях.

17 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре за бронзовые медали сыграют сборные Хорватии и Марокко.

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