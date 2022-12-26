В фигурном катании много составляющих успеха. Одно из них - продуманный костюм, который не только помогает создать образ, но иногда и предательски подводит спортсменов в самый ответственный момент. О подобных курьёзных случаях на льду рассказывает Sport24.
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ВИДЕО ⟩ Выпавшая грудь, порванные брюки и другие кошмары фигуристов
Так, например, в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане неприятный инцидент произошёл с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном - одним из лучших дуэтов планеты. Французы были фаворитами Игр-2018, но во время выступления с костюмом Габриэлы произошёл форс-мажор, который, возможно, и лишил их золотых медалей.
"Мой самый страшный кошмар произошёл на Олимпиаде", - скажет потом Пападакис.
Что-то похожее в том же году произошло и во время контрольного проката танцевальной пары россиян - Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Они представили свою новую программу, но болельщикам запомнились не столько танцы, сколько случайно оголившаяся грудь Виктории.
В том же злосчастном 2018 году с Синициной произошёл такой же казус и на турнире Skate Canada International 2018 (момент на 2:09 мин.).
Корейская фигуристка Мин Ю Ра, выступающая в паре с Александром Гамелиным, по ходу короткого танца в командном турнире на Олимпиаде в Пхёнчхане испытывала проблемы со своим костюмом. Его верхняя часть во время выступления слетала с плеча, и фигуристке приходилось поправлять топ. Прошла по грани!
"Несмотря на неполадки с костюмом, я получила огромное удовольствие от выступления на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить костюм к одиночным соревнованиям", - отметила тогда фигуристка.
Подводило платье и одну из самых известных фигуристок в мире Тоню Хардинг. В 1993 году на чемпионате США в самом начале выступления у неё расстегнулось платье. Тоня тут же подъехала к судьям и сообщила о проблеме, а те разрешили ей начать выступление заново.
Многие хорошо помнят Алину Загитову в образе Лары Крофт, в котором она несколько раз радовала болельщиков. Однажды выступление пошло не по плану и Загитова не сразу смогла справиться с пуговицами и молнией на куртке. Этот фрагмент стал очень популярным и завирусился в TikTok.
Несколько лет спустя Алина даже показала, что чувствовала в этот момент.
@alina_zagi_ #дуэт с @funalinazagitova ♬ оригинальный звук - user8474594937422
Похожая ситуация на одном из прокатов произошла и с Анной Щербаковой. Фирменная смена платья в "Жар-птице" на этот раз произошла чуть позже.
Случались инциденты и у мужчин-фигуристов. В 2017 году на чемпионате Европы Кристофер Бояджи вместе с Зои Джонс занял 14-е место, а во время короткой программы у француза начала расходиться молния на рубашке.
В 2015 году Елизавета Туктамышева выходила на показательные выступления в красно-чёрном платье, которое подвело её во время вращения. Топ фигуристки в самый напряжённый момент немного сполз вниз, слегка оголив часть груди. Туктамышева не растерялась и быстро поправила платье, но внимательные зрители всё равно успели рассмотреть этот "стриптиз поневоле" (момент на 2:33 мин.).
В коротком танце на чемпионате мира 1992 года у финского фигуриста Петри Кокко сзади разошлись брюки. Спортсмен явно знал об этом казусе, поскольку практически отказался от финального поклона. Но вида во время выступления он не подал.
Российская фигуристка Екатерина Рублёва невольно показала стриптиз во время чемпионата Европы-2009 в Хельсинки. У неё оторвалась лямка. В результате топ отогнулся, обнажив грудь. Видео этого исторического проката на YouTube набрало без малого три миллиона просмотров.
"Не спрашивайте нас о прокате, я мало что помню, так как полтанца занималась исключительно своим платьем. Это ж надо было такому случиться и именно на чемпионате Европы! У меня после первой же серии на платье оторвалась лямка. Когда надо было руку подавать, я больше старалась платье придерживать. А ведь там столько открытых позиций, ужас! Практически стриптиз в прямом эфире на всю Европу. Спасибо Ване, он по возможности прикрывал меня. Как докатали до конца, не помню - все мысли были только о платье", - цитирует Рублёву Sports.ru.
На Skate America-2019 Александра Степанова выступала в пёстром платье от Валентина Юдашкина и уже на первом этапе в США случилось непредвиденное: Иван Букин наехал на лоскут юбки и практически вырвал его. Здесь можно только восхититься самообладанием Александры, которая невозмутимо подхватила кусок платья и куда-то его заправила (момент с 2:03).
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