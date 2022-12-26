ВИДЕО ⟩ Выпавшая грудь, порванные брюки и другие кошмары фигуристов

"Несмотря на неполадки с костюмом, я получила огромное удовольствие от выступления на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить костюм к одиночным соревнованиям", - отметила тогда фигуристка.

Подводило платье и одну из самых известных фигуристок в мире Тоню Хардинг. В 1993 году на чемпионате США в самом начале выступления у неё расстегнулось платье. Тоня тут же подъехала к судьям и сообщила о проблеме, а те разрешили ей начать выступление заново.

Многие хорошо помнят Алину Загитову в образе Лары Крофт, в котором она несколько раз радовала болельщиков. Однажды выступление пошло не по плану и Загитова не сразу смогла справиться с пуговицами и молнией на куртке. Этот фрагмент стал очень популярным и завирусился в TikTok.

Несколько лет спустя Алина даже показала, что чувствовала в этот момент.

Похожая ситуация на одном из прокатов произошла и с Анной Щербаковой. Фирменная смена платья в "Жар-птице" на этот раз произошла чуть позже.

Случались инциденты и у мужчин-фигуристов. В 2017 году на чемпионате Европы Кристофер Бояджи вместе с Зои Джонс занял 14-е место, а во время короткой программы у француза начала расходиться молния на рубашке.