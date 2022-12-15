Видео ⟩ В Даугавпилсе пьяный водитель устроил гонки с полицией и пытался спрятаться в кафе

Через некоторое время компания возмутителей спокойствия села в машину и поехала, чуть не столкнувшись с трамвайным вагоном, который расчищал пути от снега. Наряд полиции, пользуясь информацией от коллег на пункте видеонаблюдения, начал преследование автомобиля, водитель которого проигнорировал законные требования остановиться.

Через несколько мгновений автомобиль остановился у кафе на улице Алеяс, после чего группа людей вошла внутрь, возможно, пытаясь спрятаться. Полицейские последовали за беглецами и задержали водителя автомобиля - мужчину 1987 года рождения, который отрицал, что управлял транспортным средством. Кроме того, полиция обнаружила на автомобиле повреждения. С привлечением другого экипажа муниципальной полиции, а также коллег с поста видеонаблюдения было установлено, что водитель, убегая, совершил столкновение с другим транспортным средством и самовольно скрылся с места происшествия.