В ночь с 12 на 13 декабря сотрудники Даугавпилсской муниципальной полиции через систему видеонаблюдения заметили активную, вероятно, пьяную группу людей, между которыми возник конфликт недалеко от кафе на улице Цитокшня. Об этом был проинформирован ближайший экипаж муниципальной полиции, который выехал на место происшествия.
Видео ⟩ В Даугавпилсе пьяный водитель устроил гонки с полицией и пытался спрятаться в кафе
Через некоторое время компания возмутителей спокойствия села в машину и поехала, чуть не столкнувшись с трамвайным вагоном, который расчищал пути от снега. Наряд полиции, пользуясь информацией от коллег на пункте видеонаблюдения, начал преследование автомобиля, водитель которого проигнорировал законные требования остановиться.
Через несколько мгновений автомобиль остановился у кафе на улице Алеяс, после чего группа людей вошла внутрь, возможно, пытаясь спрятаться. Полицейские последовали за беглецами и задержали водителя автомобиля - мужчину 1987 года рождения, который отрицал, что управлял транспортным средством. Кроме того, полиция обнаружила на автомобиле повреждения. С привлечением другого экипажа муниципальной полиции, а также коллег с поста видеонаблюдения было установлено, что водитель, убегая, совершил столкновение с другим транспортным средством и самовольно скрылся с места происшествия.
Задержанный был передан прибывшим на место сотрудникам Государственной полиции. В ходе проверки полиция установила, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Видео: Погоня полиции за пьяным шофером в Даугавпилсе
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