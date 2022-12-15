Курземский участок Государственной полиции разыскивает Веру Чумакову 2006 года рождения, которая 13 декабря этого года около 18:00 покинула свой дом на аллее Валентина Пикуля в Риге и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в поисках несовершеннолетней Веры
Полиция просит помощи в поисках несовершеннолетней Веры
Приметы девушки: рост 168 см, рыжие волосы до плеч, среднего телосложения. Была одета в бордовую куртку с белой каймой, черные спортивные штаны и черную обувь.
Полиция призывает ознакомиться с фотографией Веры и отозваться всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонив по телефону 670 859 28 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова