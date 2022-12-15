Что за очереди на рижских заправках? Что ворвалось в штаб-квартире польской полиции? Что нужно знать о новых министрах? Обо всем этом - в итогах уходящего четверга от RUS TVNET.
Главное за 15 декабря ⟩ Очереди на заправках, "взрывной" подарок от Украины и самолет над Зиепниеккалнсом
Новости Латвии:
Днем в четверг, 15 декабря, на нескольких автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Латвии образовались длинные очереди из автомобилей, сообщали очевидцы. Всему виной - кратковременные скидки на горючее.
Успели-таки до 2023 года. Состав нового правительства не просто известен, но официально назван и заявлен. Что ж, давайте вместе и познакомимся с теми, кто будет находиться во главе различных сфер нашей жизни следующие четыре года.
В четверг, 15 декабря, депутаты решили не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривает введение нового способа юридической регистрации совместного проживания двух совершеннолетних лиц.
Днем в четверг очевидцы сообщили о необычно низко летящем самолете над Зиепниекалнсом. Мы разобрались, что случилось.
Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали принятие новых санкций против России из-за предложенных западными государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
За рубежом:
Глава полиции Польши Ярослав Шимчик пострадал при взрыве в штаб-квартире ведомства в Варшаве. Взорвался подарок, полученный им от украинских коллег. Он получил легкие ранения и находится в больнице.
США впервые успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Подобное оружие уже разрабатывают в России и Китае. Би-би-си рассказывает, что это за ракеты и чем отличаются программы их разработки в разных странах.
Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев назвал президента Латвии Эгила Левитса "недопрезидентом марионеточного государства".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 15 декабря, принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта до 2,5%.
Интересное чтиво:
"Не может быть, что человек ничего не знает и не умеет", - считает карьерный консультант Юлия Григорьева. Один из ее клиентов именно так про себя и думал, когда только пришел на консультацию. Стали разбираться: оказалось, что он специалист в области обучения и подготовки персонала. До этого разговора он даже не задумывался, что "обучать работе" - это талант и преимущество.
Называющие себя "антифашистами Прибалтики" лица распространяют в Telegram информацию, что в подъездах домов в Болдерае появились листовки с их мнением о происходящем в Латвии. Что об этом известно и что говорит Служба государственной безопасности (VDD)?
Pornhub выпустил ежегодный обзор прошедшего года. Каким был 2022 год для любителей порно в мире? Какое место занимает Латвия в мировых чартах по просмотрам порно - и есть ли она там вообще?
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