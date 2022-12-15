Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Главное за 15 декабря ⟩ Очереди на заправках, "взрывной" подарок от Украины и самолет над Зиепниеккалнсом

rus.tvnet.lv
Очереди на заправках, "взрывной" подарок от Украины и самолет над Зиепниеккалнсом
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Очереди на автозаправочных станциях. 15.12.2022
Очереди на автозаправочных станциях. 15.12.2022 Фото: Jānis Škapars/TVNET

Что за очереди на рижских заправках? Что ворвалось в штаб-квартире польской полиции? Что нужно знать о новых министрах? Обо всем этом - в итогах уходящего четверга от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Днем в четверг, 15 декабря, на нескольких автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Латвии образовались длинные очереди из автомобилей, сообщали очевидцы. Всему виной - кратковременные скидки на горючее.

Успели-таки до 2023 года. Состав нового правительства не просто известен, но официально назван и заявлен. Что ж, давайте вместе и познакомимся с теми, кто будет находиться во главе различных сфер нашей жизни следующие четыре года.

В четверг, 15 декабря, депутаты решили не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривает введение нового способа юридической регистрации совместного проживания двух совершеннолетних лиц.

Днем в четверг ​​очевидцы сообщили о необычно низко летящем самолете над Зиепниекалнсом. Мы разобрались, что случилось.

Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали принятие новых санкций против России из-за предложенных западными государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

За рубежом:

Глава полиции Польши Ярослав Шимчик пострадал при взрыве в штаб-квартире ведомства в Варшаве. Взорвался подарок, полученный им от украинских коллег. Он получил легкие ранения и находится в больнице.

США впервые успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Подобное оружие уже разрабатывают в России и Китае. Би-би-си рассказывает, что это за ракеты и чем отличаются программы их разработки в разных странах.

Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев назвал президента Латвии Эгила Левитса "недопрезидентом марионеточного государства".

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 15 декабря, принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,5 процентных пункта до 2,5%.

Интересное чтиво:

"Не может быть, что человек ничего не знает и не умеет", - считает карьерный консультант Юлия Григорьева. Один из ее клиентов именно так про себя и думал, когда только пришел на консультацию. Стали разбираться: оказалось, что он специалист в области обучения и подготовки персонала. До этого разговора он даже не задумывался, что "обучать работе" - это талант и преимущество.

Называющие себя "антифашистами Прибалтики" лица распространяют в Telegram информацию, что в подъездах домов в Болдерае появились листовки с их мнением о происходящем в Латвии. Что об этом известно и что говорит Служба государственной безопасности (VDD)?

Pornhub выпустил ежегодный обзор прошедшего года. Каким был 2022 год для любителей порно в мире? Какое место занимает Латвия в мировых чартах по просмотрам порно - и есть ли она там вообще?

Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET рассказывает, как знаменитости увеличивали охват аудитории в своих соцсетях!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх