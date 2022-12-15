Главное за 15 декабря ⟩ Очереди на заправках, "взрывной" подарок от Украины и самолет над Зиепниеккалнсом

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Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев назвал президента Латвии Эгила Левитса "недопрезидентом марионеточного государства".

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