Поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Украину окажет влияние на ВВС России, но, учитывая стоимость системы и область применения, украинцам придется тщательно выбирать потенциальные цели, заявил бывший командующий Национальными вооруженными силами (NBS) Раймонд Граубе.
"Один выстрел - одно попадание". После поставок ЗРК Patriot Украине придется тщательно выбирать цели
Patriot - ракетный комплекс высокой точности, работающий по принципу "один выстрел - одно попадание". По словам Граубе, если такое оружие попадет в руки украинцев, это заставит Россию изменить свою стратегию, особенно в отношении использования авиации при бомбардировках Украины.
Однако он подчеркнул, что территория Украины огромна и покрыть этой системой все воздушное пространство страны не получится. Поэтому ВСУ придется очень тщательно выбирать, в каком месте использовать это оружие для обороны войск вблизи линии фронта или защиты объектов критической инфраструктуры.
"Из общедоступных данных видно, что ракеты, предназначенные для передачи Украине, имеют дальность действия около 100 километров, хотя производятся системы с дальностью в несколько сотен километров. Это дорогая система, и украинцам придется думать, как использовать ее наиболее эффективно", - подчеркнул Граубе.
При этом он указал, что в основном крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков в России.
CNN указывает, что США могут объявить о поставке Patriot Украине уже на этой неделе.
Киев давно просил США о поставках этих ЗРК, которые в таком случае станут самой эффективной системой ПВО большой дальности, отправленной в Украину.
Неясно, сколько пусковых установок будет отправлено, но обычно батарея Patriot состоит из радара, пункта управления и до восьми мобильных пусковых установок, каждая с четырьмя ракетами, готовыми к запуску.
Как только план Пентагона будет одобрен, система Patriot будет оперативно доставлена, а на базе США в Германии украинцев начнут обучать ее использованию, сообщает CNN.
В отличие от более мелких систем ПВО, батареи Patriot требуют гораздо большего обслуживания. Обучение их использованию обычно длится несколько месяцев.
Система Patriot считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также от военных самолетов. Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.
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