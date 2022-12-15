"Один выстрел - одно попадание". После поставок ЗРК Patriot Украине придется тщательно выбирать цели

CNN указывает, что США могут объявить о поставке Patriot Украине уже на этой неделе.

Киев давно просил США о поставках этих ЗРК, которые в таком случае станут самой эффективной системой ПВО большой дальности, отправленной в Украину.

Неясно, сколько пусковых установок будет отправлено, но обычно батарея Patriot состоит из радара, пункта управления и до восьми мобильных пусковых установок, каждая с четырьмя ракетами, готовыми к запуску.

Как только план Пентагона будет одобрен, система Patriot будет оперативно доставлена, а на базе США в Германии украинцев начнут обучать ее использованию, сообщает CNN.

В отличие от более мелких систем ПВО, батареи Patriot требуют гораздо большего обслуживания. Обучение их использованию обычно длится несколько месяцев.

Система Patriot считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также от военных самолетов. Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.