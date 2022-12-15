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До -14 и снова снег: прогноз синоптиков на пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
До -14 и снова снег: прогноз синоптиков на пятницу
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 16 декабря, в Латвии местами пройдет кратковременный снег, ночью в Курземе и на северо-западе Видземе ожидается снегопад, прогнозируют синоптики.

Температура ночью составит от -4 градусов в некоторых районах на побережье до -14 градусов на востоке страны. К середине дня температура воздуха повысится до -2...-7 градусов.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, возможен снег. Температура воздуха составит от -9 градусов ночью до -5 градусов днем.

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