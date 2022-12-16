Главнокомандующий армии Украины прогнозирует новое наступление России на Киев

Такое мнение Залужный выразил в опубликованном в четверг интервью изданию The Economist. Само интервью он дал 3 декабря.

"Очень важная стратегическая задача - создать резервы и подготовиться к военным действиям, которые могут произойти в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем случае - в конце января", - сказал Залужный.

"Россияне готовят примерно 200 000 новых солдат. У меня нет сомнений, что они еще раз нападут на Киев", - отметил он.

"Мы произвели все подсчеты - сколько танков, сколько артиллерии нам надо, и так далее, и тому подобнее", - добавил Залужный.

Напомним, Россия напала на Украину в феврале с целью быстро захватить Киев. Однако армии Украины удалось остановить остановить захватчика в нескольких десятков километров от столицы. После этого российская армия отступила из Киевской области.

Залужный отметил, что одна из его нынешних проблем - "удержать эту линию фронта", которая тянется с юга на восток, и больше не терять территорию.

По его мнению, Россия атакует энергетическую инфраструктуру, так как ей необходимо время, чтобы собрать силы для масштабного вторжения в последующие месяцы.

"Я не эксперт в области энергетики, но мне кажется, что мы на границе", - добавил Залужный.

Он выразил уверенность, что Украина может победить противника, но для этого нужны ресурсы.

"Мне необходимо 300 танков, от 600 до 700 боевых машин и 500 гаубиц", - сказал Залужный.