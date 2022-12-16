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Начинается благотворительный марафон "Дай пять!"

rus.tvnet.lv/LETA
Начинается благотворительный марафон "Дай пять!"
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Концерт в ходе благотворительного марафона "Дай пять!" на Домской площади в Риге
Концерт в ходе благотворительного марафона "Дай пять!" на Домской площади в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня начинается ежегодный благотворительный марафон "Дай пять!", который в этом году посвящен детям украинских беженцев, сообщила агентству LETA главный специалист по связям с общественностью Латвийского радио Лиене Палена.

Пожертвованные во время марафона средства через фонд Ziedot.lv пойдут в Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи детям - покупки школьных принадлежностей, зимней обуви, одежды и других предметов первой необходимости, услуг здравоохранения и психологической поддержки.

Марафон будет проходить до 22 декабря.

Благотворительный марафон "Дай пять!" проводится уже девятый год. Его организует Латвийское радио в сотрудничестве с Латвийским телевидением, порталом общественных СМИ Lsm.lv и фондом Ziedot.lv.

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