Сегодня начинается ежегодный благотворительный марафон "Дай пять!", который в этом году посвящен детям украинских беженцев, сообщила агентству LETA главный специалист по связям с общественностью Латвийского радио Лиене Палена.
Начинается благотворительный марафон "Дай пять!"
Начинается благотворительный марафон "Дай пять!"
Пожертвованные во время марафона средства через фонд Ziedot.lv пойдут в Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи детям - покупки школьных принадлежностей, зимней обуви, одежды и других предметов первой необходимости, услуг здравоохранения и психологической поддержки.
Марафон будет проходить до 22 декабря.
Благотворительный марафон "Дай пять!" проводится уже девятый год. Его организует Латвийское радио в сотрудничестве с Латвийским телевидением, порталом общественных СМИ Lsm.lv и фондом Ziedot.lv.
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