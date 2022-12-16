Начинается благотворительный марафон "Дай пять!"

Пожертвованные во время марафона средства через фонд Ziedot.lv пойдут в Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи детям - покупки школьных принадлежностей, зимней обуви, одежды и других предметов первой необходимости, услуг здравоохранения и психологической поддержки.

Марафон будет проходить до 22 декабря.

Благотворительный марафон "Дай пять!" проводится уже девятый год. Его организует Латвийское радио в сотрудничестве с Латвийским телевидением, порталом общественных СМИ Lsm.lv и фондом Ziedot.lv.