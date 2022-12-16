Саммит ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро помощи

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам ЕС по видеосвязи, попросил Мишеля, чтобы "борьба за мир для Украины и для всей Европы не зависела от недоразумений и споров между некоторыми государствами - членами ЕС". "Пакеты макрофинансовой поддержки для Украины - это также оружие в защите свободы. Как и девятый пакет санкций ЕС против России. Это наша защита", - подчеркнул Зеленский.